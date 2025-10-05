Σοκ στη Μεσσηνία, σε κάμπινγκ της Φοινικούντας, από διπλό φονικό που συνέβη γύρω στις 20.30 απόψε, με θύματα τον 70χρονο ιδιοκτήτη και έναν φίλο του, επιστάτη στην εγκατάσταση, περίπου 50 με 55 ετών.

Άγνωστος δράστης μπήκε στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ και πυροβόλησε τον 70χρονο, που εκείνη την ώρα βρισκόταν εκεί, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Το έγκλημα έγινε μπροστά στον 55χρονο, που επιχείρησε να διαφύγει, με τον δράστη να πυροβολεί και αυτόν και να τον σκοτώνει.

Αμέσως μετά ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο. Από περίοικους ειδοποιήθηκε η Αστυνομία που βρέθηκε μπροστά στο συμβάν, με τους δύο άνδρες νεκρούς και αιμόφυρτους.

Εκτιμάται ότι το όπλο του δράστη ήταν καραμπίνα. Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσσηνίας συλλέγουν όλα τα στοιχεία, προκειμένου να φτάσουν στο δράστη του διπλού εγκλήματος, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται πώς δράστης και τα θύματα γνωρίζονταν.

Πηγή: Messinia Live