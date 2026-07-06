Είκοσι επτά ημέρες μετά το διπλό φονικό στον Λόγγο Αιγίου, οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή, με τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων να αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ανάλυση DNA από δύο κηλίδες αίματος που εντοπίστηκαν στην κατοικία όπου βρέθηκαν νεκροί η 54χρονη γυναίκα και ο γιος της.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής Live News του Mega, το πρώτο δείγμα προέρχεται από καστανέρυθρη κηλίδα στην εξωτερική επιφάνεια ντουλαπιού, στο δωμάτιο που χρησιμοποιούσε ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος είναι προφυλακισμένος για την υπόθεση. Οι πρώτες ενδείξεις φέρεται να δείχνουν ότι το αίμα ανήκει στην 54χρονη.

Το δεύτερο δείγμα συλλέχθηκε από το δάπεδο του χολ, έξω από το μπάνιο και μπροστά από το υπνοδωμάτιο όπου εντοπίστηκαν τα δύο θύματα. Οι εργαστηριακές αναλύσεις αναμένεται να δείξουν εάν τα ευρήματα μπορούν να αποσαφηνίσουν τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε το έγκλημα, να ενισχύσουν ή να αποδυναμώσουν τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου και να οδηγήσουν σε ασφαλέστερα συμπεράσματα για τις συνθήκες θανάτου των δύο θυμάτων.

Ο 65χρονος Ιταλός υποστηρίζει ότι το βράδυ της τραγωδίας κοιμήθηκε αρχικά στο ίδιο δωμάτιο με τη σύντροφό του, αλλά στη συνέχεια μετακινήθηκε σε άλλο χώρο επειδή, όπως ισχυρίζεται, το ροχαλητό της δεν του επέτρεπε να ξεκουραστεί. Παράλληλα, έχει δηλώσει ότι ξύπνησε το επόμενο πρωί περίπου στις 11:00, χωρίς να αντιληφθεί τι είχε συμβεί.

Η υπερασπιστική του γραμμή στηρίζεται και στα τοξικολογικά ευρήματα, τα οποία έδειξαν παρουσία κατασταλτικής ουσίας και κάνναβης στον οργανισμό του. Οι συνήγοροί του υποστηρίζουν ότι αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό πως βρισκόταν σε κατάσταση βαθιάς καταστολής κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι Αρχές διερευνούν παράλληλα την προέλευση πιθανών ηρεμιστικών ή ψυχιατρικών φαρμάκων που ενδέχεται να υπήρχαν στο σπίτι.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί εξετάζουν επιπλέον πειστήρια που κατασχέθηκαν από την κατοικία, μεταξύ αυτών και τη ρομποτική σκούπα, ενώ συνεχίζεται η αξιολόγηση των καταθέσεων και των υπόλοιπων εργαστηριακών ευρημάτων.

Παρά τις εξελίξεις και τα νέα στοιχεία που προστίθενται στη δικογραφία, ο 65χρονος εξακολουθεί να θεωρείται ο βασικός ύποπτος από τις διωκτικές Αρχές. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA και των υπόλοιπων εγκληματολογικών αναλύσεων αναμένεται να κρίνουν εάν θα επιβεβαιωθεί η έως τώρα εικόνα της έρευνας ή αν θα προκύψουν νέα δεδομένα που θα οδηγήσουν σε διαφορετική εκτίμηση της υπόθεσης.