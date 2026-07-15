Νέα τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Λέσβο, στον δρόμο Παναγιούδας – Μόριας, στο ίδιο ακριβώς σημείο όπου πριν από περίπου έναν μήνα είχαν χάσει τη ζωή τους δύο νεαροί σε τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα πληροφορίες του ΕΡΤNews, αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες, μία Ελληνίδα και μία υπήκοος Αυστραλίας, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, προσκρούοντας σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Η μία από τις δύο γυναίκες ανασύρθηκε νεκρή από το σημείο του τροχαίου, ενώ η δεύτερη υπέκυψε στα τραύματά της κατά τη διακομιδή της στο Νοσοκομείο.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.