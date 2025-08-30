Διπλή τραγωδία στο Αλιβέρι: Υπέκυψε και η 41χρονη συνεπιβάτιδα της μοτοσικλέτας

Ανείπωτη θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Εύβοιας η είδηση ότι και οι δύο επιβαίνοντες της μοτοσικλέτας που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα στο Αλιβέρι, δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή.

Μετά τον ακαριαίο θάνατο του οδηγού, η 41χρονη συνεπιβάτιδα υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της σήμερα (30/8), παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών. Η 41χρονη είχε μεταφερθεί στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Το ζευγάρι αφήνει πίσω του τρία παιδιά, γεγονός που καθιστά την τραγωδία ακόμη πιο σπαρακτική.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη.

Το χρονικό του δυστυχήματος

Το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (29/8) στη στροφή του Ποντικού, στην είσοδο του Αλιβερίου Ευβοίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Ι.Χ. αυτοκίνητο τύπου τζιπ συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα οι δύο επιβαίνοντες της μηχανής να τραυματιστούν θανάσιμα.

Ένας ακόμη άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου. Λόγω του δυστυχήματος, η Εθνική Οδός Χαλκίδας – Λεπούρων έκλεισε και στα δύο ρεύματα, προκαλώντας μεγάλες ουρές οχημάτων.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.