Διπλό τροχαίο στην Ξάνθη: 36χρονος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα - Νεκρός ο αδελφός του και ένας 71χρονος

Οδηγός στην Ξάνθη χωρίς δίπλωμα προκάλεσε τροχαίο με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 71χρονου. Ύστερα έπεσε σε μάντρα προκαλώντας τον θάνατο του αδελφού του, που ήταν συνοδηγός.

Προσωπικό του ΕΚΑΒ σε διακομιδή ασθενή
Προσωπικό του ΕΚΑΒ σε διακομιδή ασθενή
Ένα σοκαριστικό τροχαίο έλαβε χώρα εχθές (7/12) στην Ξάνθη με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων, από οδηγό χωρίς δίπλωμα. 

Ένα αυτοκίνητο  κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα σύμφωνα με τις μαρτυρίες και χτύπησε ένα δίκυκλο όχημα μέσα στα Κιμέρια, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό 71χρονου οδηγού μοτοσικλέτας, στο 7ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ξάνθης - Κομοτηνής.

 

Αφού τράπηκε αμέως σε φυγή εγκαταλείποντας τον 71χρονο, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και του δικού του οχήματος, και έπεσε σε μάντρα με αποτέλεσμα να σκοτωθεί και ο συνοδηγός που ήταν αδελφός του. 

Ο οδηγός συνελήφθη και αναμένεται να φανεί αν είχε καταναλώσει αλκοόλ. 

