Αισθητός έγινε λίγο πριν τις 20.00 σήμερα (21/12) διπλός σεισμός που άγγιξε τα 3 Ρίχτερ, με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή πολύ κοντά στην παραλιακή της Ραφήνας.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η τελευταία δόνηση έφτασε τα 3 Ρϊχτερ, ενώ σημειώθηκε μόλις 6 χιλιόμετρα μέσα στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Ραφήνας.

Μόλις 7 λεπτά πριν τον τελευταίο σεισμό, είχε σημειωθεί ένας πρόδρομος, μεγέθους 2,7 Ρίχτερ στο ίδιο σχεδόν σημείο, με εστιακό βάθος 8,4 χιλιόμετρα, με αμφότερες δονήσεις να πανικοβάλλουν τους περιοίκους.