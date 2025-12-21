Αισθητός έγινε λίγο πριν τις 20.00 σήμερα (21/12) διπλός σεισμός που άγγιξε τα 3 Ρίχτερ, με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή πολύ κοντά στην παραλιακή της Ραφήνας.
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η τελευταία δόνηση έφτασε τα 3 Ρϊχτερ, ενώ σημειώθηκε μόλις 6 χιλιόμετρα μέσα στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Ραφήνας.
Μόλις 7 λεπτά πριν τον τελευταίο σεισμό, είχε σημειωθεί ένας πρόδρομος, μεγέθους 2,7 Ρίχτερ στο ίδιο σχεδόν σημείο, με εστιακό βάθος 8,4 χιλιόμετρα, με αμφότερες δονήσεις να πανικοβάλλουν τους περιοίκους.
