Διπλός σεισμός τώρα στην Κρήτη μεγέθους 3,8 και 4,1 ρίχτερ

Σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ καταγράφηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 18 Αυγούστου στη δυτική Κρήτη, με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή στα Φαλάσαρνα.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη και οριστική λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 5,5 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται 13 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά των Φαλασάρνων.

Σεισμός στην Κρήτη | Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Λίγα λεπτά νωρίτερα είχε καταγραφεί και ένας μικρότερος σεισμός 3,8 Ρίχτερ, με επίκεντρο μόλις 1 χιλιόμετρο απόσταση, στην ίδια περιοχή.

Σεισμός στην Κρήτη | Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Οι αρχικές εκτιμήσεις ανέφεραν μέγεθος 4 Ρίχτερ και επίκεντρο 8 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Φαλασάρνων, ωστόσο οι τελικές μετρήσεις αναθεώρησαν τα δεδομένα.

Σεισμός στην Κρήτη | Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.