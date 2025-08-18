Διπλός σεισμός τώρα στην Κρήτη μεγέθους 3,8 και 4,1 ρίχτερ

Σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ καταγράφηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 18 Αυγούστου στη δυτική Κρήτη, με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή στα Φαλάσαρνα.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη και οριστική λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 5,5 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται 13 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά των Φαλασάρνων.
Λίγα λεπτά νωρίτερα είχε καταγραφεί και ένας μικρότερος σεισμός 3,8 Ρίχτερ, με επίκεντρο μόλις 1 χιλιόμετρο απόσταση, στην ίδια περιοχή.
Οι αρχικές εκτιμήσεις ανέφεραν μέγεθος 4 Ρίχτερ και επίκεντρο 8 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Φαλασάρνων, ωστόσο οι τελικές μετρήσεις αναθεώρησαν τα δεδομένα.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.
