Μενού

Διπλός σεισμός τώρα στην Κρήτη μεγέθους 3,8 και 4,1 ρίχτερ

Σεισμός σημειώθηκε στην Κρήτη το μεσημέρι της Δευτέρας (18/08).

Reader symbol
Newsroom
σεισμος-κρητη
Σεισμός στην Κρήτη | Γεωδυναμικό Ινστιτούτο
  • Α-
  • Α+

Σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ καταγράφηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 18 Αυγούστου στη δυτική Κρήτη, με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή στα Φαλάσαρνα.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη και οριστική λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 5,5 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται 13 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά των Φαλασάρνων.

σεισμος-κρητη
Σεισμός στην Κρήτη | Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Λίγα λεπτά νωρίτερα είχε καταγραφεί και ένας μικρότερος σεισμός 3,8 Ρίχτερ, με επίκεντρο μόλις 1 χιλιόμετρο απόσταση, στην ίδια περιοχή.

σεισμός-κρητη
Σεισμός στην Κρήτη | Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Οι αρχικές εκτιμήσεις ανέφεραν μέγεθος 4 Ρίχτερ και επίκεντρο 8 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Φαλασάρνων, ωστόσο οι τελικές μετρήσεις αναθεώρησαν τα δεδομένα.

σεισμος-κρητη
Σεισμός στην Κρήτη | Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

 

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη του σεισμού. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ