Το DNA, οι «τσιλιαδόροι» και οι κάμερες - Πού επικεντρώνονται οι έρευνες για την εμπρηστική επίθεση

Στα χνάρια των υπεύθυνων για την τελικά θανάσιμη εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, η Αντιτρομοκρατική επικεντρώνει τώρα τις έρευνές της σε οργανώσεις αντιεξουσιαστών.

Καθώς στόχοι της επίθεσης ήταν τρεις πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, οι υποψίες στρέφονται φυσικά προς ιδεολογικά αντικείμενους χώρους.

Οι αρχές λαμβάνουν υπόψιν κάθε πιθανό τεκμήριο που μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό των τρομοκρατών.

Εμπρηστική επίθεση: Τι μπαίνει στο «μικροσκόπιο»

Για παράδειγμα, ψάχνουν για τυχόν ίχνη DNA στα υπολείμματα των αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, ενώ «χτενίζουν» ό,τι οπτικοακουστικό υλικό από την περιοχή για να εντοπίσουν τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες.

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Σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες, από το υλικό που έχουν συγκεντρώσει μέχρι στιγμής τα στελέχη της ΕΛΑΣ, προκύπτουν τουλάχιστον τρεις εμπλεκόμενοι, οι οποίοι φαίνεται να κινήθηκαν με δύο μοτοσικλέτες και να πραγματοποίησαν τις εμπρηστικές επιθέσεις σε χρονικό διάστημα 17 λεπτών.

Οι επιθέσεις τους ήταν καλά συντονισμένες καθώς φέρονται να «καλύπτονταν» από υποστηρικτική ομάδα, που εκτελούσε χρέη «τσιλιαδόρων».

Εμπρηστική επίθεση: Οι «γιάφκες» των υπόπτων

Σε πολύ συγκεκριμένη ομάδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, μέλη της οποίας ενοικούσαν σε κτίρια υπό κατάληψη στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, επικεντρώνουν οι Αρχές την έρευνα τους.

Στο μικροσκόπιό τους μπαίνουν τρία πρόσωπα νεαρής ηλικίας με παρουσία και σε επεισόδια σε πανεπιστήμια.

Μάλιστα, οι αρχές εκτιμούν ότι οι τρεις αποτελούν τον εκτελεστικό βραχίονα και πίσω από τα συγκεκριμένα πρόσωπα βρίσκονται άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Οι τελευταίοι αυτοί ωστόσο, επειδή έχουν δικογραφίες σε βάρος τους, δεν ρισκάρουν να εκτεθούν στις αρχές, και λειτουργούν έτσι μέσω «υποτακτικών».

Οι αρχές εξετάζουν όλο το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας καθώς θέλουν να αποτυπώσουν όλη την διαδρομή της ύποπτης μοτοσικλέτας: Από ποιο σημείο ξεκίνησαν παραλαμβάνοντας τους εκρηκτικούς μηχανισμούς, αλλά και που κατέληξαν.

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