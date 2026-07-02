Αφροδίτη Νέστορα: Μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εγκαυμάτων στο Παπανικολάου - Πρέπει να μείνει μέρες ακίνητη

Εξακολουθεί να νοσηλεύεται η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, και σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου, στη Θεσσαλονίκη.

Υπενθυμίζεται ότι, η μητέρα της μετά την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι τους, έχασε τη ζωή της το βράδυ της Τετάρτης, παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Φέρεται ότι, είχε εγκαύματα στο 80% του σώματός της και είχε εισπενύσει πολύ καπνό. Η κηδεία της θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, πιθανότατα στην Κοζάνη.

Η Αφροδίτη Νέστορα, όπως επισημαίνει το Mega, διακομίστηκε με ΕΚΑΒ, από το Ιπποκράτειο στο Νοσοκομείο Παπανικολάου όπου θα νοσηλευτεί στην Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Εγκαυμάτων.

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Οι ιατρικές οδηγίες αναφέρουν ότι θα χρειαστεί να μείνει για ημέρες ακίνητη.

Ο πατέρας της, επίσης μέσα στην πολυκατοικία την ώρα της έκρηξης, είναι ο λιγότερο τραυματισμένος και ενδέχεται να πάρει εξιτήριο ακόμη και σήμερα. Ωστόσο, έχει προβλήματα λόγω του καπνού που εισέπνευσε.

Θεσσαλονίκη: «Άμεση η εξιχνίαση» λέει η Δημογλίδου

Ηεκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνταντίνα Δημογλίδου, εμφανίστηκε βέβαιη ότι θα γίνει γρήγορα η εξιχνίαση των επιθέσεων σε βάρος των τριών πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας, που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα.

Σε συνέντευξή της στον ΑΝΤ1, σημείωσε πως «η έρευνα της Αντριτρομοκρατικής έχει προχωρήσει πολύ» και ανέφερε ότι πιστεύεται ότι οι δράστες είναι «τουλάχιστον τρεις».

Δήλωσε πως η έρευνα είναι δύσκολη καθώς πρέπει να γίνει συλλογή βιντεοληπτικού υλικού σε μεγάλη ακτίνα - μεταξύ των περιοχών όπου έλαβαν χώρα οι επιθέσεις τα ξημερώματα της Τετάρτης (01/06).

Ερωτώμενη για το εάν έχουν καταγραφεί άτομα με δύο μοτοσικλέτες, δήλωσε πως δεν έχει ενημέρωση περί οχημάτων, αλλά έκρινε πως «πολύ εύκολα θα μπορούσε κάποιος με δίκυκλο να μετακινηθεί» προς τα σημεία.

Όπως είπε η κα Δημογλίδου, και στις τρεις επιθέσεις «υπάρχει ίδιος τρόπος δράστης, ίδιος εμπρηστικός μηχανισμός».

Σχετικά με το εάν προηγήθηκε κάτι που μπορεί να στοχοποίησε τα τρία στελέχη της ΝΔ, εξήγησε πως «δεν μας προκύπτει κάτι».

«Συνήθως επιλέγουν κάποιο σημείο, για να μη γίνουν εύκολα αντιληπτοί από τις Αρχές ή να μην υπάρχει φρούρηση» συμπλήρωσε.

Τέλος και όσον αφορά στο εάν τα θύματα στοχοποιήθηκαν λόγω της πολιτικής του δραστηριότητας, συμπέρανε πως «ακόμα και ένας απλός πολίτης μπορεί να το καταλάβει».