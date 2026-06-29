Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα: Στα δικαστήρια οι 7 συλληφθέντες – 18 γονείς κατηγορούνται

Λίγο πριν τις 9 το πρωί της Δευτέρας μεταφέρθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι 7 συλληφθέντες για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ανηλίκου στην Καλλιθέα, η οποία εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας.
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