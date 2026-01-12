Δολοφονία 17χρονου: Οι συμμαθητές του ζωγράφισαν γκράφιτι με το παρατσούκλι του σε τοίχο του σχολείου

Θέλοντας να τιμήσουν την μνήμη του αδικοχαμένου 17χρονου συμμαθητή τους, που ξυλοκοπήθηκε θανάσιμα, οι μαθητές του 2ου ΕΠΑΛ Σερρών αποφάσισαν σε συνεννόηση με την διεύθυνση του σχολείου, να ζωγραφίσουν γκράφιτι που σχεδίαζε ο αποβιώσας νεαρός.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε μαθήτρια του σχολείου σε ρεπορτάζ του ERTnews, μετά την τραγική δολοφονία του 17χρονου, οι συμμαθητές του ανακάλυψαν ένα μπλοκ του, στο οποίο σχεδίαζε γκράφιτι και έτσι λήφθηκε η απόφαση να τον τιμήσουν τοποθετώντας ένα από τα σχέδια του με το παρατσούκλι του «Μαρίνος» σε τοίχο του σχολείου.

Στο γκράφιτι αποφασίστηκε να περιλαμβάνεται και η ημερομηνία του συμβάντος, στις 5.1.2026, προκειμένου να μην ξεχαστεί η μνήμη του.

«Ήταν πολύ καλό παιδί, ήρεμος, δεν είχε έχθρες. Ήταν σοκαριστικό», λέει συμμαθήτρια του 17χρονου που βρέθηκε στο σημείο του γκράφιτι, όπου φίλοι και γνωστοί αφήνουν λουλούδια και αναμνηστικά.

Σύμφωνα με τον Άκη Βασάκη, πρόεδρο του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, ο Άγγελος χάθηκε άδικα από την βία ενός συνομηλίκου του. «Η σιωπή που αφήνει πίσω του μας αφορά όλους. Η βία μεταξύ ανηλίκων δεν είναι κάτι μακρινό και αφηρημένο, είναι μία πληγή μέσα στις κοινότητες μας».