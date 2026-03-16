Δολοφονία 20χρονου στην Καλαμαριά: «Δεν θα μείνει ατιμώρητη, όσοι τον συκοφαντήσουν θα πληρώσουν»

Ο δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά, σε δήλωσή του τονίζει πως «όσοι επιχειρούν ή επιχειρήσουν να σπιλώσουν, βεβηλώσουν ή συκοφαντήσουν τον Κλεομένη θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του Νόμου» ενώ τόνισε πως «η δολοφονία δε θα μείνει ατιμώρητη».

Δήλωσε αναλυτικά: «Τις τελευταίες ημέρες γίνεται λόγος για ένα 20χρονο παιδί που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά. Το “παιδί” αυτό έχει όνομα, και ο δράστης τού έκοψε το νήμα της ζωής με άμεσο δόλο και στοχευμένα χτυπήματα στα καίρια σημεία του σώματός του.

Οι στιγμές επιβάλλουν σε όλους να σταθούμε ευλαβικά δίπλα στις τραγικές φιγούρες των γονέων και να τους υποσχεθούμε πως ο θρήνος και ο σπαραγμός τους θα βρουν λύτρωση».

Καλαμαριά: «Υπόσχομαι να τιμωρηθεί ο δράστης», λέει ο δικηγόρος

«Να τους υποσχεθούμε πως η Δικαιοσύνη θα πράξει τα δέοντα και θα τιμωρήσει τον δράστη – αλλά και όλους όσοι εμπλέκονται στη δολοφονία – όπως τους αξίζει.

Αναλαμβάνοντας την εκπροσώπηση της οικογένειας του 20χρονου, θα ήθελα σε πρώτη φάση να καταστήσω σαφές πως όσοι επιχειρούν ή επιχειρήσουν να σπιλώσουν, να βεβηλώσουν ή να συκοφαντήσουν τον Κλεομένη θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του νόμου.

Τις επόμενες ημέρες θα κατατεθούν στην αρμόδια ανακρίτρια πλείστα στοιχεία, τα οποία θα φωτίσουν όχι μόνο όλες τις πτυχές της βάρβαρης αυτής δολοφονίας, αλλά και τον ρόλο συγκεκριμένων ανθρώπων στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Η δολοφονία δεν θα μείνει ατιμώρητη».