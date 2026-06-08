Δολοφονία 67χρονου στην Θεσσαλονίκη: «Πράξη για να με πληγώσει» λέει η κόρη για τον συλληφθέντα πρώην της

Μια εντελώς διαφορετική, ανατριχιαστική διάσταση στο κίνητρο του στυγερού εγκλήματος με θύμα τον 67χρονο στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, δίνει με τις δηλώσεις της η κόρη του θύματος. Η γυναίκα, η οποία στο παρελθόν διατηρούσε σχέση με τον 38χρονο, υποστηρίζει πως η άγρια δολοφονία του πατέρα της δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μια αρρωστημένη πράξη εκδίκησης στο δικό της πρόσωπο.

Μιλώντας στην ΕΡΤ 3, δέκα ημέρες μετά το φρικτό συμβάν που συγκλόνισε το πανελλήνιο, η κόρη του θύματος εμφανίστηκε εμφανώς τρομοκρατημένη. Ανακαλώντας τον εφιάλτη που έζησε στο πλευρό του πρώην συντρόφου της, αποκάλυψε τα ανατριχιαστικά λόγια που της είχε πει ο δράστης, τα οποία προδίδουν τις πραγματικές του προθέσεις:

«Τον αγαπάς τον πατέρα σου; Ήταν μια πράξη για να με πληγώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποκαλύπτοντας τον ψυχολογικό πόλεμο που είχε προηγηθεί του φονικού.

Σύμφωνα με την ίδια, ο 38χρονος δεν είχε ως πρωταρχικό στόχο τον 67χρονο, αλλά χρησιμοποίησε τη δολοφονία του ως το απόλυτο μέσο για να της προκαλέσει ανεπανόρθωτο πόνο.

Η γυναίκα, η οποία αποτελεί πλέον πρόσωπο «κλειδί» στην υπόθεση, αναμένεται να περάσει το κατώφλι των ανακριτικών αρχών τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να καταθέσει επίσημα όλα όσα γνωρίζει για το παρελθόν του δράστη και τα κίνητρά του.