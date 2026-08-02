Δολοφονία 72χρονου στα Άνω Λιόσια: Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. μυστηριώδης γυναίκα

Θρίλερ σε εξέλιξη βρίσκετε στα Άνω Λιόσια μετά τον εντοπισμό 72χρονου νεκρού στο πίσω κάθισμα του οχήματός του, φέροντας βαριά τραύματα στο κεφάλι και την κοιλιακή χώρα από αιχμηρό αντικείμενο, λοστό ή πέτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Star, οι έρευνες των Αρχών στρέφονται πλέον σε μια γυναίκα που είχε επαφές με το θύμα, η οποία αναμένεται να κληθεί άμεσα για κατάθεση.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι το έγκλημα διαπράχθηκε σε διαφορετική τοποθεσία ώρες πριν την ανακάλυψη του οχήματος από την Πολιτική Προστασία, ενώ στο «τραπέζι» παραμένει και το ενδεχόμενο της ληστείας. Απαντήσεις για τα ακριβή αίτια και τον χρόνο θανάτου θα δώσει η ιατροδικαστική εξέταση.