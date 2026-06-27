Μενού

Δολοφονία Άγγελου στις Σέρρες: Την ενοχή του 16χρονου κατηγορουμένου πρότεινε η εισαγγελέας

Την ενοχή του 16χρονου κατηγορουμένου για ανθρωποκτονία από πρόθεση πρότεινε η Εισαγγελέας, στη δίκη για τη δολοφονία του 17χρονου Άγγελου στις Σέρρες.

Reader symbol
Newsroom
Δικαστική αίθουσα
Δικαστική αίθουσα | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Σε εξέλιξη βρίσκεται σήμερα (27/6) η δίκη για τον θάνατο του 17χρονου Άγγελου, παραμονές Θεοφανίων του 2026.

Όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, την ενοχή του κατηγορούμενου με το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, άρθρο 299 του Ποινικού Κώδικα, ζήτησε η εισαγγελέας .

Πριν από λίγο ξεκίνησε η διαδικασία των αγορεύσεων των δικηγόρων και θα ακολουθήσει η απόφαση του δικαστηρίου.

Υπενθυμίζεται ότι, την Παρασκευή (26/6), δεύτερη μέρα της δίκης στο Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων, η ακροαματική διαδικασία ήταν μαραθώνια, καθώς ξεκίνησε στις 09:00 και διακόπηκε στις 18:00.

Δολοφονία 17χρονου Άγγελου: Τι ισχυρίστηκε ο 16χρονος δράστης 

Στην απολογία του ο 16χρονος παραδέχθηκε ότι χτύπησε τον Άγγελο αλλά όπως είπε τα χτυπήματα του δεν ήταν τέτοια που να επιφέρουν τον θάνατο. «Ήθελα να τον χτυπήσω αλλά όχι να τον σκοτώσω», φέρεται να είπε ο 16χρονος.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ