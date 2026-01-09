Σέρρες: Συγκέντρωση συγγενών και φίλων του 17χρονου - «Ο Άγγελος έφυγε νωρίς και άδικα»

Το κατώφλι της ανακρίτριας πέρασε πριν από λίγο ο 16χρονος που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου έναν 17χρονο στις Σέρρες. Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο έχουν συγκεντρωθεί φίλοι του θύματος, καθώς και η αδερφή του, ζητώντας δικαίωση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, η Αστυνομία προχώρησε σε προληπτικές προσαγωγές στον χώρο των δικαστηρίων, ανάμεσα στις οποίες βρίσκεται και ο αδελφός του κατηγορούμενου.

Ο 16χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Σε προανακριτικό στάδιο παραδέχθηκε ότι χτύπησε τον 17χρονο, αναφέροντας ως αφορμή μία κοπέλα. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι δεν είχε πρόθεση να τον σκοτώσει, σημειώνοντας πως τον χτύπησε μόνο στο κεφάλι. Δηλώνει μετανιωμένος και ζητά συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος.

Διαβάστε ακόμα: Σέρρες: «Δεν είναι η φυλακή, είναι οι τύψεις στο κεφάλι μου» - Τι είπε ο 15χρονος από τα κρατητήρια -

Νωρίτερα, ο συνήγορος υπεράσπισής του ανέφερε ότι ο ανήλικος είναι συντετριμμένος. Όπως δήλωσε χθες ο δικηγόρος του 16χρονου, Λεωνίδας Βασιλάκος, «οι κατηγορίες είναι πάντοτε βαρύτερες από εκείνες στις οποίες ενδέχεται να καταλήξει το δικαστήριο», προσθέτοντας ότι, σύμφωνα με τον εντολέα του, πρόκειται για υπόθεση θανατηφόρας σωματικής βλάβης και όχι για πράξη με πρόθεση αφαίρεσης ζωής.