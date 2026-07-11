Ενώπιων της εισαγγελέως Πρωτοδικών στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, ενώ τραυματίστηκαν η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, ο πατέρας της και ακόμη δύο ένοικοι της πολυκατοικίας.

Πρόκειται για δύο άνδρες, ηλικίας 29 και 24 ετών, και μία 26χρονη γυναίκα. Σύμφωνα με την έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, ο 29χρονος και η 26χρονη φέρονται να ταυτοποιήθηκαν, από το προανακριτικό και βιντεοληπτικό υλικό, ως φυσικοί αυτουργοί της φονικής εμπρηστικής επίθεσης.

Ο 24χρονος κατηγορείται ότι παραχώρησε το σπίτι του ως «ορμητήριο» και «κρησφύγετο» στους δύο συγκατηγορουμένους του.

Η εισαγγελέας θα μελετήσει τη δικογραφία ώστε να απαγγείλει τις κατηγορίες. Μέσα και γύρω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης έχουν ληφθεί ισχυρά αστυνομικά μέτρα.

Μπροστά από τα Δικαστήρια έχουν συγκεντρωθεί άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, ύστερα από διαδικτυακό κάλεσμα.

Την ίδια ώρα, διαγραμμένα βίντεο, φωτογραφίες, μηνύματα αλλά κυρίως κείμενα που θα αποτελούσαν προκήρυξη για ανάληψη ευθύνης του χτυπήματος αναζητούν οι αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής στα ψηφιακά αρχεία που εντόπισαν στα κρησφύγετα των τριών συλληφθέντων για την εμπρηστική επίθεση.

Μετα από επιχείρησή της αντιτρομοκρατικής σε θεσσαλονικη και Χανιά συνελήφθησαν δυο άνδρες και μια γυναίκα γνωστά στον αντιεξουσιαστικο χώρο και οδηγηθήκαν στον εισαγγελέα.

Πώς έδρασαν οι συλληφθέντες για τον θάνατο της Βάγια Νέστορα

Ειδικότερα, οι δύο φερόμενοι ως φυσικοί αυτουργοί παρέμειναν εκεί το προηγούμενο 24ωρο, κατοπτεύοντας την περιοχή, ενώ επέστρεψαν μετά την εμπρηστική ενέργεια, όπου άλλαξαν ρουχισμό πριν αποχωρήσουν.

Ο 29χρονος είναι γνωστός στις Αρχές για τη δράση του στον αντιεξουσιαστικό χώρο, έχοντας προσαχθεί κατά το παρελθόν δύο φορές.

Η 26χρονη, η οποία κατάγεται από την Αθήνα και διαμένει στη Θεσσαλονίκη, είχε προφυλακιστεί το Φεβρουάριο του 2022 για υπόθεση που αφορούσε την αποδιδόμενη συμμετοχή της στην «Οργάνωση Αναρχική Δράση», τα μέλη της οποίας είχαν κατηγορηθεί για σειρά εμπρηστικών επιθέσεων με γκαζάκια.

Μετά την επίθεση της 1ης Ιουλίου η ίδια μετέβη στα Χανιά, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας εκτιμούν πως στις τρεις εμπρηστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν την ίδια μέρα στη Θεσσαλονίκη, μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 20 λεπτών, έδρασαν δύο ομάδες.

Η πρώτη ευθύνεται για την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, για την οποία συνελήφθησαν τα τρία παραπάνω πρόσωπα, ενώ για τις επιθέσεις στις κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, και του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη, οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των εμπλεκομένων.