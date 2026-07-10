Τρεις συλλήψεις πραγματοποίησε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, για τις εμπρηστικές επιθέσεις που κόστισαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτευομένης της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα.

Μέχρι στιγμής η αντιτρομοκρατική έχει πραγματοποιήσει συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τις τρεις εμπρηστικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου, στα σπίτια στελεχών της ΝΔ, κατά το ΣΚΑΙ.

Δύο από τις συλλήψεις έγιναν σε πολυκατοικία της Θεσσαλονίκης. Φυσικά αναμένονται οι επίσημες εξελίξεις, με δηλώσεις αμφότερα του Υπουργείο προστασίας του Πολίτη και από την ΕΛΑΣ, για τις εξελίξεις.

Θεσσαλονίκη: Φυσικοί αυτουργοί οι 3 συλληφθέντες

Όπως αναφέρει το ΣΚΑΙ, κομβικές κινήσεις για την ανίχνευση των δραστών ήταν η εξέταση βιντεοληπτικού υλικού από την περιοχή, καθώς και η άρση απορρήτου των τηλεπικοινωνιών για ύποπτα κινητά.

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Μέσω αυτών, ταυτοποιήθηκε η παρουσία των συλληφθέντων αλλά και όσων άλλων αναζητά ακόμα η ΕΛΑΣ στους τόπους των εγκλημάτων, αλλά και σε σχέση με αυτούς.

Συγκεκριμένα, οι τρεις φερόμενοι δράστες, με τους δύο να έχουν συλληφθεί στη Θεσσαλονίκη και τον έναν στην Κρήτη, φέρονται να είναι και οι τρεις φυσικοί αυτουργοί των εμπρησμών. Μάλιστα, ο συλληφθείς της Κρήτης είχε φτάσει εκεί από τη Θεσσαλονίκη, έχοντας διαφύγει από τη συμπρωτεύουσα μόλις δύο ημέρες μετά τις επιθέσεις.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ένας άνδρας και μια γυναίκα, οι οποίοι εμπλέκονται στην 3η επίθεση, κατά του σπιτιού της Νέστορα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Οι δύο, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι γνωστοί στις Αρχές από προηγούμενη δράση τους.

Εμπρηστικές επιθέσεις - Διευρύνονται οι έρευνες

Από την έρευνα έχει προκύψει ότι άλλη ομάδα έκανε τις δύο πρώτες επιθέσεις και άλλη ομάδα την τρίτη, τη στιγμή που αναζητείται και μία τοποθεσία που φέρεται να λειτουργούσε ως «κρησφύγετό» τους. Οι συλληφθέντες έχουν εμπλοκή στην τρίτη επίθεση.

Γίνεται επίσης γνωστό πως οι έρευνες έχουν επεκταθεί και σε άλλες πόλεις καθώς, αν και οι αρχές έχουν στα χέρι τους φυσικούς αυτουργούς, εκκρεμεί να περάσουν χειροπέδες και στους οργανωτικούς «εγκεφάλους» και όσους υποστήριξαν με άλλα μέσα τις επιθέσεις.