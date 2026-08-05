Δολοφονία Βρετανίδας στην Κυψέλη: Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη ο 26χρονος

Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί αύριο (06/08) έλαβε ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, η σορός της οποίας είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Ο ίδιος αρνείται ότι σκότωσε την 38χρονη, υποστηρίζοντας ότι τη βρήκε νεκρή στο μπάνιο του διαμερίσματός της και, πανικοβλημένος, αποφάσισε να μεταφέρει τη σορό της.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα των Αρχών, με καθοριστική να θεωρείται η κατάθεση της συζύγου του κατηγορουμένου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα κατέθεσε ότι τα ξημερώματα της 16ης Ιουλίου διαπίστωσε πως ο σύζυγός της απουσίαζε από το σπίτι. Μέσω εφαρμογής κοινής χρήσης τοποθεσίας εντόπισε το κινητό του στο διαμέρισμα όπου διέμενε η Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος.

Όταν λίγες ημέρες αργότερα έγινε γνωστός ο εντοπισμός της σορού της 38χρονης, η σύζυγός του εγκατέλειψε την κοινή τους κατοικία μαζί με το βρέφος τους και απευθύνθηκε στις αστυνομικές Αρχές, καταθέτοντας όσα γνώριζε.

Σημαντικά στοιχεία προέκυψαν και από την ανάλυση των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Σύμφωνα με την έρευνα, το κινητό της 38χρονης ενεργοποιήθηκε στις 19 Ιουλίου στην περιοχή της Αράχωβας. Από τα στοιχεία και το διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό, οι Αρχές εκτιμούν ότι στην ίδια περιοχή βρισκόταν τότε και ο 26χρονος, μαζί με τη σύζυγο και το παιδί τους.

Πώς εξιχνίασαν οι Αρχές την υπόθεση

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο άνδρας φαίνεται ότι μπήκε στο διαμέρισμα όπου έμενε η 38χρονη στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας με σκοπό τη ληστεία.

Φαίνεται ότι είχε αντικλείδι του σπιτιού και ήθελε να της αρπάξει χρήματα και κάρτες, στις οποίες γνώριζε ότι είχε σημαντικά ποσά.

Η γυναίκα μπήκε μέσα στο διαμέρισμα και τον βρήκε και τότε εκείνος, όπως μεταφέρει το ίδιο μέσο, τη σκότωσε. Ο θάνατος της 38χρονης ήταν ασφυκτικός.

Στη συνέχεια την έβαλε μέσα στη βαλίτσα και την παράτησε στο εγκαταλελειμμένο κτίριο, ενώ πήρε τις κάρτες και τις χρησιμοποίησε για να κάνει αναλήψεις.

Οι αστυνομικοί που έκαναν έρευνα για την υπόθεση εντόπισαν, από κάμερες ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή, ένα βίντεο που δείχνει τον 26χρονο να τραβάει τη βαλίτσα. Αυτό ήταν και το μόνο που χρειάζονταν για να τον συλλάβουν.

Στα στοιχεία ήρθε να προστεθεί και η μαρτυρία της συζύγου του, μίας Αμερικανίδας πολίτη, η οποία είπε στους αστυνομικούς πως ο 26χρονος τής ομολόγησε τον φόνο.

Όπως είπε, τη σκότωσε για να μην γίνει η σύζυγό του χριστιανή. Αυτό που προκαλεί απορίες, ωστόσο, είναι ότι ο ίδιος είχε γίνει προτεστάντης, για να μπορέσουν να παντρευτούν.

Η υπόθεση παραμένει υπό εξέταση, με τον 26χρονο να επιμένει ότι δεν σκότωσε την 38χρονη αλλά τη βρήκε νεκρή στο δρόμο και την έβαλε στη βαλίτσα για να μην έχει μπλεξίματα με τον νόμο.

Σημειώνεται πως η 38χρονη είχε φτάσει στην Ελλάδα από την Κύπρο και εκεί είχε ταξιδέψει στη Ζιμπάμπουε, όπου εργαζόταν με γυναίκες και παιδιά θύματα βίας. Και στη χώρα μας δραστηριοποιούνταν στον ίδιο τομέα.