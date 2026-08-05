Κυψέλη: Στην Ευελπίδων ο 26χρονος - Το βίντεο και η κατάθεση που «ξεκλείδωσαν» την περίεργη υπόθεση

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκε λίγο πριν τις 10:00 ο 26χρονος συλληφθείς, προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή για τον θάνατο της 38χρονης Βρετανίδας, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη.

​Σε βάρος του κατηγορουμένου έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο ίδιος ο άνδρας, με καταγωγή από το Αφγανιστάν, αρνείται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, ισχυριζόμενος ότι βρήκε τη 38χρονη νεκρή και πανικοβλήθηκε, με αποτέλεσμα να αποφασίσει να μεταφέρει τη σορό της.

Πώς εξιχνίασαν οι Αρχές την υπόθεση

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο άνδρας φαίνεται ότι μπήκε στο διαμέρισμα όπου έμενε η 38χρονη στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας με σκοπό τη ληστεία.

Φαίνεται ότι είχε αντικλείδι του σπιτιού και ήθελε να της αρπάξει χρήματα και κάρτες, στις οποίες γνώριζε ότι είχε σημαντικά ποσά.

Η γυναίκα μπήκε μέσα στο διαμέρισμα και τον βρήκε και τότε εκείνος, όπως μεταφέρει το ίδιο μέσο, τη σκότωσε.

Στη συνέχεια την έβαλε μέσα στη βαλίτσα και την παράτησε στο εγκαταλελειμμένο κτίριο, ενώ πήρε τις κάρτες και τις χρησιμοποίησε για να κάνει αναλήψεις.

Οι αστυνομικοί που έκαναν έρευνα για την υπόθεση εντόπισαν, από κάμερες ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή, ένα βίντεο που δείχνει τον 26χρονο να τραβάει τη βαλίτσα. Αυτό ήταν και το μόνο που χρειάζονταν για να τον συλλάβουν.

Στα στοιχεία ήρθε να προστεθεί και η μαρτυρία της συζύγου του, μίας Αμερικανίδας πολίτη, η οποία είπε στους αστυνομικούς πως ο 26χρονος τής ομολόγησε τον φόνο.

Όπως είπε, τη σκότωσε για να μην γίνει η σύζυγό του χριστιανή. Αυτό που προκαλεί απορίες, ωστόσο, είναι ότι ο ίδιος είχε γίνει προτεστάντης, για να μπορέσουν να παντρευτούν.

Η υπόθεση παραμένει υπό εξέταση, με τον 26χρονο να επιμένει ότι δεν σκότωσε την 38χρονη αλλά τη βρήκε νεκρή στο δρόμο και την έβαλε στη βαλίτσα για να μην έχει μπλεξίματα με τον νόμο.

Σημειώνεται πως η 38χρονη είχε φτάσει στην Ελλάδα από την Κύπρο και εκεί είχε ταξιδέψει στη Ζιμπάμπουε, όπου εργαζόταν με γυναίκες και παιδιά θύματα βίας. Και στη χώρα μας δραστηριοποιούνταν στον ίδιο τομέα.