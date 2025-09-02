Μενού

Δολοφονία Φύσσα: Με Θανάση Παπακωνσταντίνου η συναυλία για τον «Αντιφασιστικό Σεπτέμβρη»

Μία ημέρα μετά τη συναυλία, θα ακολουθήσει η μεγάλη αντιφασιστική πορεία στο Κερατσίνι για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Συναυλία για τον Παύλο Φύσσα
Συναυλία για τον Παύλο Φύσσα στο Σύνταγμα | Intime
Ο Σύλλογος Πολιτισμού «Παύλος Killah P Φύσσας» ανάρτησε το αναλυτικό πρόγραμμα του «Αντιφασιστικού Σεπτέμβρη» με αφορμή τη δολοφονία του ραπ καλλιτέχνη από το μέλος της Χρυσής Αυγής, Γιώργο Ρουπακιά.

Οι εκδηλώσεις μνήμης κορυφώνονται με τη συναυλία, στα Λιπάσματα, στις 17 Σεπτεμβρίου και με τη διαδήλωση στις γειτονιές του Κερατσινίου στις 18 Σεπτεμβρίου, καθώς φέτος συμπληρώνονται 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τη νεοναζιστική οργάνωση.

Στη συναυλία, όπως αναφέρει σχετικά ο Σύλλογος Πολιτισμού, θα «παίξουν» οι Θανάσης Παπακωνσταντίνου, η Μάρθα Φριτζήλα, οι 1000mods, οι Ακροβάτες, ο Βέβηλος, ο Αλέξανδρος Κτιστάκης, ο Απόστολος Ρίζος, ο Σπύρος Γραμμένος, η Aria, οι Otros Mundos, ο Sigmataf, οι The Noodles και οι Urban Pulse.

 

