Δολοφονία Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο: Την ενοχή του κατηγορούμενου πρότεινε ο εισαγγελέας

Την ενοχή του κατηγορούμενου για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου τον Ιούλιο του 202 1στη Φολέγανδρο από τον τότε σύντροφό της πρότεινε σήμερα Τετάρτη (3/12) ο Εισαγγελέας Εφετων, σύμφωνα με το άρθρο 299 παράγραφος 1 του Ποινικού Κώδικα που αναφέρεται σε ανθρωποκτονία με πρόθεση και επιφέρει την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Ο Εισαγγελέας απέρριψε τους ισχυρισμούς για βρασμό ψυχικής ορμής και μειωμένου καταλογισμού που ήταν και η κύρια γραμμή της υπεράσπισης.

Κατά τη διάρκεια της σημερινή διαδικασίας, σύμφωνα με την ΕΡΤ εξετάστηκε ο τελευταίος μάρτυρας της υπόθεσης, ο ψυχίατρος που είχε προσλάβει η οικογένεια του κατηγορούμενου, ενώ ακολούθησαν η απολογία του κατηγορουμένου , η πρόταση του Εισαγγελέα και η αγόρευση του συνηγόρου της Πολιτικής Αγωγής.

Ο κατηγορούμενος, κατά την απολογία του, περιγράφοντας τα γεγονότα που έλαβαν χώρα την ημέρα της δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς, δήλωσε πως δεν θυμάται πολλά από όσα συνέβησαν εκείνη την ημέρα καθώς και τη χρονική σειρά των γεγονότων. Συγκεκριμένα ανέφερε πως έχει κενό μνήμης από την στιγμή που το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν, εξετράπη της πορείας του, μέχρι και τη στιγμή που είδε τη Γαρυφαλλιά πεσμένη στα βράχια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, εκείνη την ώρα βίωνε ψυχωσικό επεισόδιο και πώς οι αντιφάσεις σε όσα αρχικά είχε δηλώσει στους αστυνομικούς όταν συνελήφθη, στους οποίους παραδέχτηκε πως εκείνος έσπρωξε τη Γαρυφαλλιά στο γκρεμό, αποδεικνύουν πόσο ψυχικά αποδιοργανωμένος ήταν.

Οι ισχυρισμοί του κατηγορούμενου δεν έγιναν δεκτοί από τον Εισαγγελέα ο οποίος βασιζόμενος στα στοιχεία του ιατροδικαστικού πορίσματος και των ψυχιατρικών πραγματογνωμοσυνών, πρότεινε την ενοχή του. Η διαδικασία θα συνεχιστεί αύριο με την αγόρευση της υπεράσπισης ενώ ορίστηκε νέα ημερομηνία για την έκδοση της απόφασης στις 10 Δεκεμβρίου, που συμπτωματικά είναι και η επέτειος των γενεθλίων της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου.