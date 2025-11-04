Δολοφονία Γαρυφαλλιάς: Ξεσπά η μητέρα της όσο ο δράστης ζητά ελαφρυντικά - «Να σαπίσει στη φυλακή»

Νέες εξελίξεις στην υπόθεση της 26χρονης Γαρυφαλλίας Ψαράκου που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στη Φολέγανδρο, καθώς ο κατηγορούμενος ενόψει δικαστηρίου ζήτησε ελαφρυντικά επικαλούμενος «μειωμένο καταλογισμό».

Η Γαρυφαλλιά δολοφονήθηκε τον Ιούλιο του 2021 όταν ο σύντροφός της τήν έσπρωξε από τα βράχια, όσο βρίσκοντας στις καλοκαιρινές τους διακοπές, ισχυριζόμενος αργότερα ότι «χάλασε η φάση».

Αρχικά η ποινή που τους αποδώθηκε από το δικαστήριο ήταν ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχολογική κατάσταση, ωστόσο η υπόθεση ξανανοίγει με εκείνον να ζητά να του αναγνωριστούν ελαφρυντικά επικαλούμενος «μειωμένο καταλογισμό».

Η υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο επιστρέφει σήμερα Τρίτη στη αίθουσα του δικαστηρίου, με την μητέρα του θύματος και τον δικηγόρο που εκπροσωπεί την οικογένεια να προχωρούν σε νέες δηλώσεις στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Μητέρα Γαρυφαλλιάς: «Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να σαπίσει στη φυλακή»

Η μητέρα της Γαρυφαλλιάς, Αλεξάνδρα Μάκου, λίγο πριν μπει στην αίθουσα του δικαστηρίου, δήλωσε: «Είναι πολύ δύσκολες οι στιγμές. Καλούμαστε να τον δούμε ξανά, γιατί θεωρεί ότι δικαιούται ελαφρυντικά. Δεν συμφωνούμε καθόλου – ήξερε 100% τι έκανε. Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να σαπίσει στη φυλακή, να μην βγει ποτέ».

Συνέχισε λέγοντας πως ο δολοφόνος της κόρης της δεν έδειξε ποτε μετάνοια και μέσα σε αυτά τα πέντε χρόνια δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη:

«Το σύστημα πρέπει να αλλάξει, γιατί τους δίνει δικαιώματα ενώ το παιδί μου είναι στα τέσσερα μάρμαρα και εκείνος ζει και ζητά ελαφρυντικά χωρίς καμία μεταμέλεια. Η Γαρυφαλλιά ήταν σπουδαίο παιδί, επιστήμονας, άνθρωπος με αξίες. Ήταν ευλογία που ζούσε μαζί μας 26 χρόνια»

Η οικογένεια ζητά να παραμείνει η πρωτόδικη ποινή της ισόβιας κάθειρξης, ώστε να δικαιωθεί η κόρη τους που τόσο άδικα έφυγε από τη ζωή.



«Δεν μπορεί αυτοί που αφαιρούν ζωές να διεκδικούν προνόμια και ελαφρυντικά», λέει η μητέρα της και συνεχίζει: «Για εμάς, η Γαρυφαλλιά δολοφονείται ξανά κάθε φορά που ξαναζούμε αυτή τη δίκη».

Τα όσα είπε η μητέρα της επιβεβαίωσε και ο δικηγόρος, Αλέξης Μαυραϊδής, που εκπροσωπεί την οικογένεια, δηλώνοντας στην εκπομπή: «Το μόνο που επιδιώκει η οικογένεια της Γαρυφαλλιάς είναι η δικαίωσή της».

Συμπληρώνοντας είπε: «Θα πρέπει άμεσα να αλλάξει ο ποινικός κώδικας και να καθιερωθεί ως αδίκημα η γυναικοκτονία».