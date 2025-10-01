Δολοφονία Καρολάιν: Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος σκέφτεται να καταθέσει αναίρεση ποινής

Κατάθεση για αναίρεση της ποινής του, μόλις καθαρογραφεί η εφετειακή απόφαση, σκέφτεται να καταθέσει, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο δολοφόνος της Καρολάιν Κράουτς, Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη.

Όπως γνωστοποίησε ο δικηγόρος του, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης ο πελάτης του θα ζητήσει αναίρεση της απόφασης του Εφετείου για τη δολοφονία της συζύγου του και θα αιτηθούν να γίνει νέα δίκη.

«Το δικαίωμα στη δίκαιη δίκη το έχει ο καθένας. Να γίνει μια δική για να ακουστούν όσα δεν έχουν ακουστεί στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο» είπε στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου.

Εξηγώντας το σκεπτικό της αναίρεσης, ο κ. Παπαϊωαννίδης σημείωσε «ο Μπάμπης δεν εισακούστηκε ποτέ γιατί ερήμην του τον είχαν μεταφέρει στις φυλακές Μαλανδρίνου και του είχαν βάλει δύο δικηγόρους». Ωστόσο συμπλήρωσε ότι «για να ακουστούν όλα αυτά θα πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση».

Μιλώντας για τη ζωή του πελάτη του στη φυλακή όπου κρατείται, ο δικηγόρος του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου είπε ότι «είναι προϊστάμενος στο λογιστήριο της καντίνας» προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει επικοινωνία με το παιδί (σ.σ. τη μικρή Λυδία που είχε αποκτήσει με την Καρολάιν). Βιαίως πήραν το παιδί στις Φιλιππίνες, ούτε οι παππούδες του δεν μπορούν να έχουν, ξέρω ότι του άλλαξαν το επίθετο».

«Είναι άνθρωπος που έχει συνειδητοποιήσει ότι η ζωή του τερματίστηκε, δεν υπάρχει τίποτα γι' αυτόν, υπάρχει καμένη γη» κατέληξε ο δικηγόρος του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου.

Υπενθυμίζεται ότι ο κατηγορούμενος καταδικάσθηκε σε ισόβια κάθειρξη, σε πρόσκαιρη ποινή 11 ετών και 6 μηνών και συνολική χρηματική ποινή ύψους 21.000 ευρώ.