Δολοφονία Λυγγερίδη: Ξεκινά η δίκη - Κάλεσμα της οικογένειας για συμπαράσταση

Η οικογένεια του αδικοχαμένου αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, απευθύνει κάλεσμα σε όλους να δώσουν το «παρών» στη δίκη των κατηγορουμένων για τη δολοφονία του παιδιού τους, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και αντίστασης στη βία.

Η ανακοίνωση της οικογένειας Λυγγερίδη

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2025, στις Φυλακές Κορυδαλλού ΙΙ, ξεκινά η δίκη των δολοφόνων του παιδιού μας και της εγκληματικής οργάνωσης στην οποία ανήκαν.

Σας θέλουμε όλους δίπλα μας, για να σταθείτε με συμπαράσταση και δύναμη στον αγώνα μας ενάντια στη βία.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, να δείξουμε ότι οι Αστυνομικοί δεν είναι αναλώσιμοι, ούτε αριθμοί.

Είναι άνθρωποι με οικογένειες, αξίες και αρχές, που υπηρετούν τον Νόμο και τη Δημοκρατία.

Με εκτίμηση,

Η οικογένεια Λυγγερίδη»

