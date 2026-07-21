Υπόθεση Σωκράτη Γκιόλια: «Κάνω έκκληση για να φωτιστεί η δολοφονία του», λέει ο αδελφός του

Ο Περικλής Γκιόλιας, αδελφός του δολοφονημένου δημοσιογράφου Σωκράτη Γκιόλια, απηύθυνε έκκληση, 16 χρόνια μετά, για να φωτιστεί ξανά η υπόθεση του αδελφού του.

Υπενθυμίζεται ότι, ο δημοσιογράφος στις 19 Ιουλίου του 2010, έξω από το σπίτι του στην Ηλιούπολη έπεσε νεκρός μετά από 13 πυροβολισμούς.

Μιλώντας στο Open και την εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες», ο Περικλής Γκιόλιας αρχικά συνέκρινε την δολοφονία του αδελφού του, με αυτή του Γιώργου Καραϊβάζ. «Ζούμε υποτίθεται σε ελεύθερη και δημοκρατική χώρα. Είναι συγκλονιστικό το ότι έχουμε δύο δολοφονίες δημοσιογράφων σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα», δήλωσε αρχικά.

Εξήγησε ωστόσο, ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις δύο υποθέσεις δολοφονίας. Κατά τα λεγόμενά του, στην υπόθεση του Γιώργου Καραϊβάζ. ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προέβη σε δημόσια δήλωση για τη δολοφονία του. Αντίθετα, στην περίπτωση του αδελφού του, δεν υπήρξε ποτέ επίσημη δήλωση από τον τότε πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, γεγονός μάλιστα, που θεωρεί ότι «δεν ήταν ούτε αμέλεια, ούτε ξεχασιά αλλά έγινε επειδή ήταν σίγουρος ότι δεν ήταν τρομοκρατικό χτύπημα», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, αν και λίγε ώρες μετά το έγκλημα απεδείχθη το αντίθετο.

Επιπλέον τόνισε ότι στην δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ δεν κατονομάζεται ηθικός αυτουργός, ενώ στην υπόθεση του Σωκράτη πολλοί κάνουν λόγο για ηθικό αυτουργό.

Απευθύνοντας έκκληση στους δημοσιογράφους, ο Περικλής Γκιόλιας, τόνισε: «Η υπόθεση του Σωκράτη είναι υπόθεση δημοσιογραφική, και ο ίδιος ο χώρος δεν προέβη στην αυτοκάθαρσή του. Η δημοσιογραφία πρέπει να ασχοληθεί με την ίδια την υπόθεση γιατί την αφορά.

Για αυτό κάνω έκκληση, να υπερασπιστεί την τιμή της και επιτέλους να φωτιστεί η δολοφονία του αδελφού μου, ακόμα και αν δεν μπει κανείς φυλακή, αξίζει τον κόπο να φωτιστεί η υπόθεση. Ας μάθει λοιπόν ο κόσμος ότι υπάρχει κατάθεση που κατονομάζει τον δολοφόνο του Σωκράτη».