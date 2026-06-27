Δολοφονία στα Χανιά: Τα χρήματα στο οικόπεδο του 43χρονου που συνδέονται με την υπόθεση της Σταυρούλας

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για την υπόθεση της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας στα Χανιά, με την αστυνομία προσπαθεί να κατανοήσει το κίνητρο του δράστη.

Όπως όλα δείχνουν τα χρήματα φέρεται να είναι το επικρατέστερο σενάριο για το κίνητρο του 43χρονου.

Οι αρχές καταλήγουν στο παραπάνω συμπέρασμα δεδομένου ότι βρέθηκαν χρήματα στο κοντέινερ που είχε ο 43χρονος στο οικόπεδο όπου έθαψε την Σταυρούλα.

Ο Γιάννης Καλλικμάνης μιλώντας στο Mega, ανέφερε ότι αυτά τα χρήματα που βρέθηκαν στο χωράφι του οικοπέδου, ήταν κρυμμένα και σίγουρα εξασφαλισμένα από παράνομες ενέργειες.

Την ίδια στιγμή, ο Έλληνας Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, διέψευσε τις φήμες που θέλουν τα χρήματα να είναι αποκτημένα μετά από διακίνηση ναρκωτικών. Αυτό γιατί, δήλωσε ότι - παρόλο που ο δράστης είχε δενδρύλλια στο χωράφι - δεν πρόλαβε να κάνει την απαραίτητη επεξεργασία ώστε να τα πουλήσει, επαναλαμβάνοντας ότι τα χρήματα έχουν σχέση με την υπόθεση της Σταυρούλας.

Δολοφονία στα Χανιά: Προφυλακίστηκε ο 43χρονος

Υπενθυμίζεται ότι, την Παρασκευή (26/6) 0 43χρονος μετά την απολογία του κρίθηκε προφυλακιστέος.

Ο 43χρονος πέρασε το κατώφλι του ανακριτή το πρωί της Παρασκευής, ώστε να απολογηθεί για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, της παράνομης οπλοφορίας οπλοχρησίας, της απάτης με υπολογιστή, του ενταφιασμού χωρίς άδεια και της χρήσης ναρκωτικών ουσιών.

Στην υπερασπιστική του γραμμή επεσήμανε ότι ζητά συγγνώμη από την οικογένεια της Σταυρούλας και ότι όλα έγιναν μετά από τσακωμό με το θύμα, χωρίς να έχει προσχεδιάσει κάτι.

Όταν έφτασε στα δικαστήρια Χανίων ο 43χρονος αποδοκιμάστηκε από άτομα που βρισκόταν στο σημείο.

Νωρίτερα, ο άνδρας είχε ομολογήσει πως αυτός αφαίρεσε την ζωή της 45χρονης και υπέδειξε το σημείο όπου είχε θάψει τη σορό.