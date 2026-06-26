Χανιά: Προφυλακίστηκε ο άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία της Σταυρούλας

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του, ο 43χρονος καθ΄ ομολογίαν δολοφονός της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά.

Ο 43χρονος πέρασε το κατώφλι του ανακριτή το πρωί της Παρασκευής, ώστε να απολογηθεί για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, της παράνομης οπλοφορίας οπλοχρησίας, της απάτης με υπολογιστή, του ενταφιασμού χωρίς άδεια και της χρήσης ναρκωτικών ουσιών.

Στην υπερασπιστική του γραμμή επεσήμανε ότι ζητά συγγνώμη από την οικογένεια της Σταυρούλας και ότι όλα έγιναν μετά από τσακωμό με το θύμα, χωρίς να έχει προσχεδιάσει κάτι.

Όταν έφτασε στα δικαστήρια Χανίων ο 43χρονος αποδοκιμάστηκε από άτομα που βρισκόταν στο σημείο.

Νωρίτερα, ο άνδρας είχε ομολογήσει πως αυτός αφαίρεσε την ζωή της 45χρονης και υπέδειξε το σημείο όπου είχε θάψει τη σορό.

Είχε οδηγηθεί από τους αστυνομικούς, στην αστυνομική διεύθυνση για τα σχετικά έγγραφα, αφού υπέγραψε, συνελήφθη, όπως μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, για την υπόθεση της ανθρωποκτονίας.

Αν και σε αρχικό στάδιο, οι αρχές είχαν ως όπλο την ομολογία του ίδιου του δράστη, ο οποίος είχε αρνηθεί τις κατηγορίες πριν ομολογήσει, στοιχεία που βρέθηκαν στο βαν του, οδήγησαν στην σύλληψή του.

Στο εσωτερικό του φορτηγού, σύμφωνα με την εκπομπή Live news του Mega, βρέθηκαν δύο κηλίδες αίματος. Υπενθυμίζεται ότι, οι αρχές στα Χανιά ζήτησαν από κλιμάκιο της Αθήνας να μεταβεί στο νησί, προκειμένου να ελέγξει το σπίτι και το αυτοκίνητο του 43χρονου.

Παρόλο που ο δράστης, είχε κάνει «φύλλο και φτερό» το αμάξι και το διαμέρισμά του, εξαφανίζοντας τα ίχνη του χρησιμοποιώντας χλωρίνη, με σύγχρονες μεθόδους το κλιμάκιο από την Αθήνα κατάφερε να εντοπίσει τα νέα στοιχεία που ενοχοποιούν τον 43χρονο.

Εκτός από το αυτοκίνητο, κηλίδες αίματος - που μετά από ταυτοποίηση γνωστοποιήθηκε ότι ανήκει στην 45χρονη Σταυρούλα - βρέθηκαν και στο σπίτι, κοντά στην τηλεόραση.