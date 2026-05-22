Δολοφονία στα Κύμινα: Ναρκωτικά σε περιστερώνα έξω από το σπίτι του είχε κρύψει ο 44χρονος

Έξω από το σπίτι του 44χρονου κατηγορούμενου για την δολοφονία ενός 54χρονου στα Κύμινα Θεσσαλονίκης, μέσα σε περιστερώνα, βρέθηκε ποσότητα ναρκωτικών.

Αστυνομία
Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση δολοφονίας του 54χρονου στα Κύμινα στις 10 Μαΐου, καθώς έξω από το σπίτι του 44χρονου που κατηγορείται ότι τον σκότωσε βρέθηκαν ναρκωτικά κρυμμένα σε περιστερώνα.

Με αυτόν τον τρόπο, ανατρέπεται ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι σκότωσε τον 44χρονο επειδή του έκλεψε περιστέρια. Οι έρευνες στρέφονται, πλέον, στη διακίνηση ναρκωτικών.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες της Πέμπτης, 21 Μαΐου 2026, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και του Τμήματος Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δράσεων Βορείου Ελλάδος.

Κατά την επιχείρηση, διεξήχθη έρευνα σε οικία στη Θεσσαλονίκη όπου διέμενε ο κατηγορούμενος, καθώς και σε περιστερώνα στον εξωτερικό χώρο αυτής, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • συσκευασία ηρωίνης, βάρους 70 γραμμαρίων, κρυμμένη σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη,
  • συσκευασία ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 2,3 γραμμαρίων και
  • 166 ναρκωτικά δισκία.

Επισημαίνεται ότι, ο κατηγορούμενος, ο οποίος είναι κριθεί προφυλακιστέος, ενώ έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα.

Οι κατασχεθείσες ναρκωτικές ουσίες θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση, ενώ η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

