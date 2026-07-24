Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Χωρίς νομικό εκπρόσωπο ο 28χρονος - Αρνούνται να τον αναλάβουν οι δικηγόροι

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την υπόθεση δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, με την οικογένειά του να επιμένει πως πρέπει να βγει στο φως όλη η αλήθεια.
Την στιγμή που η ανακριτική διαδικασία θα συνεχιστεί την Δευτέρα, ο 28χρονος Αιγύπτιος και καθ' ομολογίαν δολοφόνου του ποινικολόγου, παραμένει χωρίς νομικό εκπρόσωπο, καθώς οι δικηγόροι αρνούνται να αναλάβουν την υπεράσπιση του, δεδομένου ότι δολοφόνησε άτομο από το επαγγελματικό τους περιβάλλον.
Την Δευτέρα (27/7), αναμένεται να απολογηθεί ο 28χρονος, αφού έλαβε προθεσμία. Υπενθυμίζεται ότι, σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.
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Παράλληλα, όπως μεταφέρει το STAR, ο δικηγόρος του θύματος Νίκος Γαλάνης, αποκάλυψε δύο ενδιαφέροντα στοιχεία που θα συμπεριληφθούν στην έρευνα. Αρχικά, αποκαλύπτει ότι οι δράστες ενδέχεται να είναι περισσότερο από ένας ενώ το κίνητρο ενδέχεται να είναι επίσης διαφορετικό από αυτό που ισχυρίζεται ο δράστης.
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