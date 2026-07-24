Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Ο 28χρονος έσπασε μέχρι και το χέρι του από την επίθεση - Η ομολογία

Αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη βρίσκεται πλέον ο 28χρονος υπήκοος Αιγύπτου, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει τη στυγερή δολοφονία του 73χρονου διακεκριμένου ποινικολόγου, Σταύρου Γεωργίου. Σε βάρος του νεαρού ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή, καθώς και για παράνομη διαμονή στην Ελλάδα.

Αμέσως μετά την απαγγελία των κατηγοριών, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή, από όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσει την απολογία του για την ερχόμενη Δευτέρα.

Το χρονικό της σύλληψης και το μοιραίο ραντεβού

Η αντίστροφη μέτρηση για την εξιχνίαση της υπόθεσης σήμανε το βράδυ της Τετάρτης (22/07), οπότε και οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του φερόμενου ως δράστη. Η Αστυνομία κατάφερε να φτάσει στα ίχνη του αξιοποιώντας κρίσιμες μαρτυρίες, αλλά και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος στους αστυνομικούς, η γνωριμία του με τον 73χρονο δικηγόρο έγινε μέσω κοινών φίλων, με τους οποίους μάλιστα διασκέδαζαν όλοι μαζί το βράδυ της Δευτέρας. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, μετά τη νυχτερινή τους έξοδο, ο ποινικολόγος προσφέρθηκε να τον μεταφέρει στο σπίτι του με το αυτοκίνητό του.

Η πορεία τους, ωστόσο, σταμάτησε όταν αποφάσισαν να κάνουν μια στάση στο επαγγελματικό γραφείο του θύματος, στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου. Εκεί, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, οι δύο άνδρες φέρεται να διαπληκτίστηκαν έντονα. Ο καβγάς γρήγορα ξέφυγε και οι δυο τους πιάστηκαν στα χέρια, με τη συμπλοκή να αποβαίνει μοιραία για τη ζωή του δικηγόρου. Μετά το έγκλημα, ο 28χρονος τράπηκε σε φυγή, φροντίζοντας ωστόσο να αφαιρέσει από τον χώρο όσα μετρητά βρήκε, αλλά και το λάπτοπ του θύματος.

Το νέο βίντεο ντοκουμέντο

Την ίδια στιγμή, ανατριχίλα προκαλεί το οπτικό υλικό που καταγράφει τις κινήσεις του δράστη αμέσως μετά το αποτρόπαιο συμβάν. Νέο βίντεο δείχνει τον 28χρονο να φεύγει από το γραφείο μετά τη δολοφονία του ποινικολόγου, αφήνοντας πίσω του νεκρό τον 73χρονο μέσα στην πολυκατοικία.

Στα πλάνα, ο νεαρός άνδρας διακρίνεται να φοράει ένα κόκκινο μπλουζάκι και βερμούδα. Απομακρύνεται από το σημείο με εμφανώς γρήγορο βήμα, ενώ κρατάει σφιχτά στα χέρια του τον φορητό υπολογιστή που μόλις είχε κλέψει από το γραφείο του θύματος.

Τα στοιχεία που «έδειξαν» τον δράστη και η σύλληψη

Η αντίστροφη μέτρηση για τον εντοπισμό του 28χρονου ξεκίνησε μέσα από την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού που βρισκόταν στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. από τις 20 Ιουλίου. Στα πλάνα καταγράφεται ένας άνδρας με κοστούμι και χαρτοφύλακα να εισέρχεται στην πολυκατοικία της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, ενώ σε κοντινή απόσταση τον ακολουθεί ένα ακόμη άτομο.

Τα στοιχεία αυτά, σε απόλυτη συνάρτηση με τα δακτυλικά αποτυπώματα που εντοπίστηκαν στον χώρο του εγκλήματος, ταυτοποίησαν τον δράστη. Ο 28χρονος επιχείρησε να θολώσει τα ίχνη του, δηλώνοντας στις Αρχές 4-5 διαφορετικές διευθύνσεις. Παρά τις έρευνες σε όλα τα πιθανά κρησφύγετα και τις πιάτσες που σύχναζε, οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να του περάσουν χειροπέδες στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Αχαρνών.

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Αποκαλυπτικό του μένους με το οποίο επιτέθηκε στο θύμα, είναι το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του άγριου ξυλοδαρμού ο δράστης έσπασε το χέρι του. Στη συνέχεια, μετέβη στο νοσοκομείο ΚΑΤ για να δεχθεί τις πρώτες βοήθειες, δίνοντας ωστόσο ψευδή στοιχεία, ενώ δεν δίστασε να πουλήσει το λάπτοπ του δολοφονημένου δικηγόρου για μόλις 50 ευρώ.