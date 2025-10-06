Δολοφονία στη Φοινικούντα: Το παρελθόν δράστη - θύματος, οι τελευταίες κουβέντες και το κίνητρο

Προσωπική αντιδικία φέρεται να βρίσκεται πίσω από τη διπλή δολοφονία σε δημοφιλές κάμπινγκ στη Φοινικούντα της Μεσσηνίας, με τον νεαρό δράστη και τον φερόμενο συνεργό του να διαφεύγουν ακόμα των αρχών.

Θύματα ήταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, καθώς και ο 61χρονος επιστάτης της, ενώ το σοκαριστικό περιστατικό είδε από κοντά και συγγενικό μέλος του πρώτου.

Οι συνθήκες γύρω από το στυγερό έγκλημα το πλαισιώνουν ως προμελετημένο, ενώ από το «παζλ» των κινήτρων του δράστη δεν γίνεται να λείπει η επίθεση που είχε δεχτεί μόλις τον Σεπτέμβριο ο 68χρονος.

Δολοφονία στη Φοινικούντα: Το παζλ του εγκλήματος

Η διπλή δολοφονία έγινε λίγο μετά τις 20:00 της Κυριακής (5/10), ενώ στο κάμπινγκ βρίσκονταν δεκάδες άτομα. Ο νεαρός, ενδεχομένως ανήλικος, μπήκε στη ρεσεψιόν χωρίς να έχει καλυμμένα καν τα χαρακτηριστικά του.

Πυροβόλησε και σκότωσε ακαριαία τον 68χρονο ιδιοκτήτη ενώ στη συνέχεια, καθώς τράπηκαν σε φυγή ο επιστάτης, και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, κυνήγησε τον πρώτο και τον δολοφόνησε εν ψυχρώ.

«Πρώτα πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στο κεφάλι και στη συνέχεια κυνήγησε τον υπάλληλο και τον πυροβόλησε στην πλάτη τουλάχιστον δύο φορές. Εικάζουμε ότι ο δράστης χρησιμοποίησε περίστροφο, γιατί στη σκηνή του εγκλήματος δεν βρέθηκαν κάλυκες και είναι δύσκολο να είχε την ψυχραιμία να τους μαζέψει μετά τη διπλή δολοφονία», ανέφεραν αστυνομικές πηγές.

«Παρόλα αυτά, από τις πρώτες μαρτυρίες προκύπτει ότι ο δράστης είναι άτομο αρκετά νεαρής ηλικίας, οριακά ίσως και ανήλικος», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Η επίθεση τον Σεπτέμβριο και η πιθανή σύνδεση με τη δολοφονία

Στις 7 Σεπτεμβρίου, ο 68χρονος είχε δεχτεί επίθεση με αεροβόλο έξω από το σπίτι του, έχοντας τραυματιστεί στον κρόταφο. Ο δράστης εκείνης της επίθεσης παρέμεινε άφαντος, και ως εκ τούτου, οι συνειρμοί γίνονται αυτόματα για την πιθανότητα να ήταν ο δράστης του χθεσινού φονικού.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν τώρα αν ο 68χρονος είχε προσωπικές ή οικονομικές διαφορές και δίνουν βάρος στις καταθέσεις των μαρτύρων. Είναι επίσης αντικρουόμενες οι πληροφορίες για το αν ο δράστης διέφυγε πεζός ή με μοτοσικλέτα.

Ο διάλογος θύματος - δράστη

Πριν τραβήξει τη σκανδάλη, ο δράστης φέρεται να είχε διάλογο με τον 68χρονο. Μπήκε στον χώρο υποδοχής και ρώτησε εάν υπήρχε διαθεσιμότητα. Όταν ο ιδιοκτήτης του απάντησε αρνητικά, τον πυροβόλησε και μετά κυνήγησε τον επιστάτη.

«Γύρω στις 20:30 ακούσαμε δύο πυροβολισμούς. Αφού πέρασαν λίγα δευτερόλεπτα, ακούσαμε άλλους δύο. Βγήκαμε έντρομοι από το τροχόσπιτό μας και είδαμε έναν άνθρωπο μπρούμυτα νεκρό στα δέκα μέτρα από το σημείο που βρισκόμασταν», δήλωσε στην ΕΡΤ τουρίστρια που βρισκόταν στο κάμπινγκ.