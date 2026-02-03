Δολοφονία στη Νέα Πέραμο: «Είχαν χακάρει το Instagram του 27χρονου πριν χρόνια» - Νέα ντοκουμέντα

Σοκάρουν οι νέες εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου επιχειρηματία, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε ρέμα στην περιοχή της Νέας Περάμου, όσο καταθέτει η σύντροφος του στην αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από ρεπορτάζ του MEGA, η σύντροφος του 27χρονου, που είχαν αρραβωνιαστεί τον φετινό Αύγουστο, βρίσκεται στον ανακριτή από το μεσημέρι της Τρίτης, (03/02) προκειμένου να δώσει στοιχεία -ακόμα και από το παρελθόν του, που ίσως φανούν χρήσιμα στην εξιχνίαση της υπόθεσης που απασχολεί εδώ και μερικά 24ωρα τις αρχές.

Η ίδια θεωρείται πρόσωπο-κλειδί στην υπόθεση, καθώς ήταν εκείνη που ενημέρωσε τις αρχές λίγες ώρες μετά την αρπαγή του συντρόφου της, αλλά και η πρώτη που είδε το βίντεο, όπου οι ένοπλοι τον απήγαγαν.

Στο επίκεντρο των αρχών βρίσκονται τα ερωτήματα για το αν της είχε εκμυστηρευτεί ότι είχε «ανοιχτούς λογαριασμούς» ή φοβόταν για ζωή του.

Οι ίδιες πληροφορίες αποκαλύπτουν ένα άγνωστο περιστατικό που ενδέχεται να σχετίζεται με την υπόθεση, ότι άγνωστοι είχαν «χακάρει» το προφίλ του 27χρονου στο Instagram πριν από χρόνια και είχαν αναρτήσει stοry, στο οποίο αναγραφόταν «Μην επικοινωνείτε με αυτόν τον λογαριασμό, ο Άκης βρέθηκε νεκρός με την μηχανή του».

Παράλληλα, νέο βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στα χέρια των αρχών καταγράφει το αυτοκίνητο των δολοφόνων του άτυχου νεαρού, κατά τη στιγμή της αρπαγής του στην περιοχή της Ελευσίνας.

Το τμήμα Ανθρωποκτονιών αναλύει καρέ καρέ το υλικό προκειμένου να φτάσει στην διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες για να διαφύγουν αλλά και το κρησφύγετο όπου κρατούσαν επί 6 ημέρες το θύμα τους.