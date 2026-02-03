Νέα Πέραμος: Πυκνό μυστήριο γύρω από την υπόθεση δολοφονίας του 27χρονου - Πού επικεντρώνεται η έρευνα

Πυκνό μυστήριο καλύπτει την υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου επιχειρηματία, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε ρέμα στην περιοχή της Νέας Περάμου.

Ο νεαρός άνδρας εντοπίστηκε από περαστικό και όπως φάνηκε από την εξέταση της σορού του, είχε δεχθεί πολλαπλές σφαίρες, που οδήγησαν στον θάνατό του.

Τι αναζητούν οι Αρχές

Βασικός στόχος των Αρχών είναι να εντοπίσουν το πού κρατούσαν οι δράστες του θύμα, τις μέρες πριν από τη δολοφονία του.

Σημειώνεται πως ήταν στα χέρια τους 6 μέρες, πριν τελικά τον σκοτώσουν.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αστυνομικοί εκτιμούν πως αν βρεθεί το κρησφύγετο, θα αποκαλυφθούν αρκετά στοιχεία και θα μπορεί να ταυτοποιηθούν και οι δράστες.

Σημαντικό κρίνεται το να βρεθεί και το κινητό του τηλέφωνο, που παραμένει άφαντο. Από την άρση του απορρήτου, φάνηκε ότι ήταν απενεργοποιημένο όλο το διάστημα που ήταν υπό ομηρία.

Έρευνα, κατά το ίδιο μέσο, γίνεται και για τον ρόλο μίας γυναίκας που φαίνεται ότι υπήρξε σημαντικός παράγοντας στην υπόθεση.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως ο 27χρονος είχε εκχυμώσεις στα χείλη και ανάμεσα στα φρύδια και μία μικρή διάσειση, γεγονός που ενδέχεται να υποδηλώνει ότι κακοποιήθηκε το διάστημα που ήταν υπό ομηρία.

Πιθανή η αρπαγή για λύτρα

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι πως οι δράστες απήγαγαν τον επιχειρηματία ώστε να μπορέσουν να αποσπάσουν χρήματα από την κάρτα του ή να αποσπάσουν πληροφορίες με τη βία.

Ακόμα, δεν αποκλείεται η αρπαγή να έγινε για να ζητήσουν λύτρα από την εύπορη οικογένειά του, αλλά δεν υπήρξε ποτέ σχετικό τηλεφώνημα.