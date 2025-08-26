Δολοφονία στη Σκύδρα: Οι αντιφάσεις στα όσα είπε ο 76χρονος δράστης που κίνησαν τις υποψίες των αρχών

Δολοφονία που θυμίζει σενάριο ταινίας εκτυλίχθηκε στη Σκύδρα, στην Πέλλα, καθώς ένας άνδρας ηλικίας 76 ετών πυροβόλησε, έσυρε με το αυτοκίνητο και πέταξε έναν 72χρονο συγχωριανό του, ο οποίος φέρεται να μπήκε στο χωράφι του.

Ο δράστης ομολόγησε την πράξη του, και παραδέχτηκε ότι είδε το θύμα και το πυροβόλησε με καραμπίνα. Μάλιστα, υπέδειξε το σημείο, όπου εντοπίστηκε η σορός.

Σήμερα, οδηγείται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας με βασική κατηγορία την ανθρωποκτονία με δόλο.

Δολοφονία στη Σκύδρα: Το χρονικό

Την εξαφάνιση του θύματος είχε δηλώσει στην Αστυνομία η κόρη του 72χρονου στις 17 Αυγούστου και έκτοτε ξεκίνησαν οι έρευνες, καθώς τα ίχνη του είχαν χαθεί μία ημέρα νωρίτερα, όταν έφυγε από την οικία του για να ψωνίσει και δεν επέστρεψε.

Η στυγερή δολοφονία έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και ο δράστης ομολόγησε τελικά χθες το απόγευμα (25/08) την ενοχή του υποδεικνύοντας το σημείο που είχε εγκαταλείψει τη σορό.

«Τον πυροβόλησα δύο φορές με την καραμπίνα και τον σκότωσα» φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο 76χρονος λέγοντας ότι τον σκότωσε το μεσημέρι του Σαββάτου 16 Αυγούστου.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ΕΡΤ, έκρυψε πρόχειρα τη σορό και τους δύο κάλυκες για να μην εντοπιστούν. Όταν σουρούπωσε επέστρεψε στο σημείο, έδεσε τη σορό στο όχημά του, την έσυρε μέχρι την πρόχειρη χωματερή έξω από το χωριό όπου την έκρυψε με διάφορα μπάζα και σκουπίδια. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αστυνομικοί είχαν πάει τρεις φορές στη χωματερή και δεν είχαν καταφέρει να εντοπίσουν τη σορό.

Ο δράστης εμφανίστηκε τελικά μόνος του στο αστυνομικό τμήμα όπου και ομολόγησε τη δολοφονία του συγχωριανού του.

Σκύδρα: Οι αντιφάσεις στα όσα είπε ο 76χρονος

Σύμφωνα με το Open, οι αντιφάσεις στα όσα είπε ο 76χρονος, οδήγησαν στο να κινήσει τις υποψίες και στο τέλος να αποφασίσει να ομολογήσει.

Ο δράστης, στην αρχή είπε ότι τον είδε στο χωράφι του, μετά υπέθεσε ότι κάτι έκλεψε και μετά δήλωσε ότι «θόλωσε» και για αυτό τον σκότωσε.