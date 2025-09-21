Θεσσαλονίκη: «Η αδελφή μου έχει δεχτεί μπούλινγκ και επίθεση» - Το γράμμα του 50χρονου στους γείτονες

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών, για την αδελφοκτονία που έγινε εχθές στη Θεσσαλονίκη, με έναν 50χρονο να πνίγει την αδελφή του με σακούλα.

Μέχρι στιγμής, ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε βάρος του 50χρονου.

Ο ίδιος ο δράστης δήλωσε ότι: «Μία συγκεκριμένη συμπεριφορά επαναλαμβανόμενη της αδερφής μου με έκανε να θολώσω και να χάσω τον αυτοέλεγχο. Ειμαι συγκλονισμένος και συντετριμμένος με αυτό που έγινε. Τώρα αρχίζω να συνειδητοποιώ τι έχω κάνει».

Μάλιστα, όταν ο ίδιος ομολόγησε την πράξη του δήλωσε ότι φρόντιζε συνεχώς την αδελφή του. Νέές πληροφορίες που φέρνει στο φως το Mega, δείχνουν γράμμα που είχε αφήσει ο 50χρονος στην πολυκατοικία από την περίοδο που η αδελφή του αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Το γράμμα του 50χρονου

Ο 50χρονος είχε αφήσει στην πολυκατοικία της ετεροθαλούς αδελφής του το εξής σημείωμα: «Παρακαλώ πολύ οι κυρίες στον 3ο να μην ενοχλήσουν την κυρία που βρίσκεται στον 2ο.

Η αδελφή μου αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, γιατί δέχτηκε πολύ μπούλινγκ και επίθεση.

Η κυρία στον 2ο όροφο ασχολείται με φιλανθρωπικούς σκοπούς. Παρακαλώ όποιος την ενοχλήσει θα γίνουν μηνύσεις και θα απαιτηθεί αποζημίωση».

Το γράμμα φανερώνει ότι η αδελφή του είχε και άλλα προβλήματα υγείας εκτός από το ελαφρύ εγκεφαλικό που υπέστη.