Δολοφονία στην Καλαμαριά: Εκτάκτως στον ανακριτή ο 23χρονος που φέρεται να μαχαίρωσε θανάσιμα τον 20χρονο

Εκτάκτως το κατώφλι της πρώτης τακτικής ανακρίτριας, η οποία τον έκρινε προφυλακιστέο, πέρασε σήμερα, Δευτέρα 30 Μαρτίου ο 23χρονος που κατηγορείται για την δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχασε τη ζωή του από θανάσιμη μαχαιριά κατά τη διάρκεια επεισοδίου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, προκειμένου να δώσει πρόσθετη απολογία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, απάντησε σε διευκρινιστικές ερωτήσεις της ανακρίτριας που φαίνεται να στόχευαν σε πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ κάθισε λίγη ώρα στο γραφείο της ανακρίτριας και πριν από λίγο αποχώρησε από τα δικαστήρια υπό τη συνοδεία αστυνομικών της Ασφάλειας.

Ήδη για την υπόθεση έχει κριθεί και προσωρινά κρατούμενος ένας νεαρός, ο οποίος ήταν φίλος του Κλεομένη, ενώ έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ένας 21χρονος ακόμη που ήταν στην ίδια παρέα και ίσως εκεί στρέφονται οι έρευνες των ανακριτικών αρχών.