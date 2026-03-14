Δολοφονία στην Καλαμαριά: Ενώπιον εισαγγελέα ο 23χρονος - Αναζητούνται κι άλλοι εμπλεκόμενοι

Το κατώφλι της εισαγγελέως ποινικής δίωξης αναμένεται να περάσει σήμερα, Σάββατο 14 Μαρτίου, ο 23χρονος που συνελήφθη για τη θανάσιμη επίθεση με μαχαίρι σε 20χρονο, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, στην Καλαμαριά, ανατολικά της Θεσσαλονίκης.

Ο 23χρονος παρουσιάστηκε, το προηγούμενο 24ωρο, συνοδεία δικηγόρου, στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, θέτοντας εαυτόν στη διάθεση των διωκτικών αρχών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση.

Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από τουλάχιστον τρία - άγνωστα προς τον ίδιο - άτομα, σε μικρή απόσταση από το σπίτι του όπου κατευθυνόταν εκείνη την ώρα. Δύο ακόμη άτομα, όπως κατέθεσε, βρίσκονταν λίγο πιο μακριά από το σημείο και παρακολουθούσαν την εις βάρος του επίθεση.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι, το πρόσωπο και το σώμα του, κάποια από τα οποία με σφυρί. Υπέδειξε δε, στους αστυνομικούς τα φερόμενα τραύματα που υπέστη και αιτήθηκε για το λόγο αυτό τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία αναμένεται να διεξαχθεί σήμερα προκειμένου να συμπεριληφθεί στη δικογραφία.

Όσον αφορά τη δολοφονία, ο 23χρονος φαίνεται να υποστήριξε ότι καθώς έπεσε στο έδαφος, χτύπησε με μαχαίρι το 20χρονο θύμα, ενεργώντας σε καθεστώς άμυνας, χωρίς να γνωρίζει ούτε που χτυπάει ούτε ποιον.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το μαχαίρι φαίνεται πως ήταν του 23χρονου, με τον ίδιο να δικαιολογεί την κατοχή του λόγω της δουλειάς του.

Από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι ο 20χρονος παθών δέχθηκε δύο μαχαιριές- μία στην αριστερή πλευρά του θώρακα και μία στη δεξιά πλευρά της πλάτης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιωθεί τα κίνητρα του φονικού επεισοδίου. Πηγές που παρακολουθούν την πορεία των ερευνών αναφέρουν ότι εξετάζεται εάν πρόκειται για προσωπικές ή οπαδικές διαφορές. Τόσο ο 23χρονος όσο κι ο 20χρονος φαίνεται πως ήταν οργανωμένοι οπαδοί διαφορετικών ομάδων, αλλά, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δεν είχαν απασχολήσει τις Αρχές για περιστατικά οπαδικής βίας.

Στο πλαίσιο των ερευνών εξετάζονται δύο επιθέσεις που φαίνεται να συνέβησαν τους προηγούμενους μήνες σε επιχείρηση που διατηρεί η οικογένεια του 23χρονου, κι όπου εργάζεται ο ίδιος, στη δυτική Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, επρόκειτο για περιστατικά, στην μία περίπτωση με σπάσιμο τζαμαρίας και στην άλλη με ρίψη καπνογόνου- το ένα εξ αυτών καταγγέλθηκε στις Αρχές, ενώ ερευνάται τυχόν σύνδεση με το έγκλημα στην Καλαμαριά.

Δημογλίδου: «Ο δράστης λέει ότι δεν γνώριζε την ποδοσφαιρική ομάδα του θύματος»

Η Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας,Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στο ΕΡΤnews και στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5», επανέλαβε πως δεν προκύπτει στοιχείο που να δείχνει ότι το κίνητρο του φερόμενου δράστη ήταν οπαδικές διαφορές.

Όπως ανέφερε, το θύμα και ο φερόμενος ως δράστης φαίνεται να ανήκουν σε διαφορετικές παρέες που κινούνται στην πόλη, όμως αυτό από μόνο του δεν σημαίνει ότι η επίθεση είχε οπαδικό χαρακτήρα. Σύμφωνα με την ομολογία του κατηγορούμενου, ο ίδιος δεν γνώριζε τα τρία άτομα που συνάντησε, ανάμεσά τους και το θύμα.

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι δέχθηκε πρώτος και απρόκλητα επίθεση από την παρέα των τριών νεαρών και αντέδρασε, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου. Μάλιστα ανέφερε ότι μαζί με το θύμα βρίσκονταν ακόμη δύο άτομα, τα οποία αναζητούνται από την αστυνομία ως εμπλεκόμενοι στο περιστατικό.

Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, τα δύο αυτά άτομα θα κατηγορηθούν για επικίνδυνες σωματικές βλάβες, καθώς ο φερόμενος ως δράστης εμφανίστηκε τραυματισμένος όταν παρουσιάστηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Η κ. Δημογλίδου τόνισε επίσης ότι μέχρι στιγμής ο κατηγορούμενος επιμένει πως η επίθεση σε βάρος του ήταν απρόκλητη και ότι δεν γνώριζε τα άτομα που του επιτέθηκαν, ούτε υπήρχε κάποιο προηγούμενο μεταξύ τους.