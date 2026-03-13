Νέες πληροφορίες αντικρούουν τα έως τώρα γνωστά για τη στυγνή δολοφονία στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, καθώς φέρεται η εξεύρεση του δράστη να είναι πιο μακριά απ' όσο πιστευόταν.

Συγκεκριμένα, σωρεία δημοσιευμάτων ανέφεραν ως τώρα πως ο δράστης είχε ταυτοποιηθεί από την ΕΛΑΣ και εκκρεμούσε η σύλληψή του. Ωστόσο, οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως ακόμα δεν υπάρχει κεντρικό πρόσωπο στο «κάδρο».

Ακόμα, αναφέρεται πως οι αρχές επικεντρώνονται σε έρευνες κατ' οίκον, επισκεπτόμενοι σπίτια νεαρών που φέρεται να ήταν παρόντες στο συμβάν.

Δολοφονία στην Καλαμαριά: Πού στρέφονται οι έρευνες

Μέχρι στιγμής, ερευνάται σοβαρά το ενδεχόμενο οπαδικής αντιπαράθεσης, στο πλαίσιο της οποίας δέχτηκε τη θανάσιμη μαχαιριά ο 20χρονος, προτού ξεψυχήσει προσπαθώντας να διαφύγει.

Αυτό που προκαλεί αίσθηση είναι πως ακόμα και τα άτομα που φέρεται να ήταν μέρος της παρέας του, φίλοι του, δεν έχουν «σπάσει» ούτε αυτοί τη σιωπή τους, γεγονός που ενισχύει για τους ερευνητές την πιθανότητα να είχαν δώσει, αμφότερες πλευρές, ραντεβού για οπαδικό «ξεκαθάρισμα».

Δολοφονία στην Καλαμαριά: Η στιγμή που διαφεύγει ο 20χρονος

Συμπληρώνεται στο «σκηνικό» από τη στυγνή δολοφονία του 20χρονου που σημειώθηκε χθες (12/3) στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης, με νέο βίντεο ντοκουμέντο του Orange Press Agency να καταγράφει την απελπισμένη φυγή της παρέας του, μετά τη φονική επίθεση με μαχαίρι εναντίον του.

Στο βίντεο φαίνονται δύο άτομα, κατά πάσα πιθανότητα φίλοι του 20χρονου, να τρέχουν στην οδό Παπαδημητρίου, ενώ λίγα μέτρα πίσω τους ακολουθεί ο 20χρονος.

Όπως φαίνεται στο βίντεο το θύμα δεν μπορεί να τρέξει, καθώς έχει δεχτεί καίριο χτύπημα από μαχαίρι στην πλάτη, το οποίο κατά δημοσιεύματα του έσχισε κεντρική αρτηρία.

Κινείται με αργό βήμα σε αντίθεση με τους άλλους δύο. Λίγο αργότερα στην οδό Αργοναυτών ο 20χρονος καταρρέει αιμόφυρτος.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι φίλοι του 20χρονου στις καταθέσεις τους έκαναν λόγο για φονική επίθεση, ενώ αυτόπτης μάρτυρας είπε στις Αρχές πως 3 άτομα είχαν στήσει καρτέρι στο θύμα και όταν τον είδαν τον ακινητοποίησαν και κατόπιν τον μαχαίρωσαν.