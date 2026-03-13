Κλειστός μέχρι νεοτέρας ο Οδοντωτός στα Καλάβρυτα: Κατολίσθηση χτύπησε συρμό

Κλειστός μέχρι νεωτέρας θα παραμείνει ο Οδοντωτός σιδηρόδρομος που συνδέει το Διακοφτό με τα Καλάβρυτα, μέσα από το φαράγγι του Βουραϊκού, καθώς μία νέα κατολίσθηση είδε βράχους να πέφτουν σε συρμό και γραμμές.

Τεράστιοι βράχοι πεσμένοι ακριβώς πάνω στις ράγες του Οδοντωτού, μέσα στη χαράδρα. Στα ίδια ακριβώς σημεία από όπου περνούν καθημερινά τα τρένα που μεταφέρουν επισκέπτες στην τουριστική γραμμή που συνδέει το Διακοπτό με τα Καλάβρυτα.

Πρόσφατα μάλιστα, ένας βράχος κατέληξε πάνω στη γραμμή τη στιγμή που διερχόταν τρένο από το σημείο, προκαλώντας ευτυχώς μόνο υλικές ζημιές στον συρμό.

Οδοντωτός - Μόνιμη απειλή οι κατολισθήσεις στη γραμμή

Τα περιστατικά κατολισθήσεων στη γραμμή του Οδοντωτού μόνο άγνωστα δεν είναι. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα καταγράφονται με αυξημένη συχνότητα, με αποτέλεσμα πέτρες και βράχοι μεγάλου όγκου να καταλήγουν πάνω στις σιδηροτροχιές σε διάφορα σημεία της διαδρομής μέσα στη χαράδρα του Βουραϊκού.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα φερτά υλικά έχουν οδηγήσει ακόμη και σε ακινητοποιήσεις συρμών ή σε προσωρινές διακοπές δρομολογίων, αναδεικνύοντας την ανάγκη συνεχούς επιτήρησης της γραμμής.

Η σιδηροδρομική γραμμή του Οδοντωτού, μήκους περίπου 22 χιλιομέτρων, κατασκευάστηκε το 1896 και θεωρείται μέχρι σήμερα ένα από τα σημαντικότερα τεχνικά έργα του ελληνικού σιδηροδρόμου. Ακολουθώντας τη φυσική μορφολογία της χαράδρας του Βουραϊκού, διασχίζει ένα ιδιαίτερα απαιτητικό γεωλογικά περιβάλλον, περνώντας μέσα από στενά φαράγγια, κάτω από απότομα πρανή και δίπλα σε βραχώδεις πλαγιές.

Ακριβώς αυτή η γεωμορφολογία καθιστά τη διαδρομή μοναδική αλλά ταυτόχρονα ευάλωτη σε φυσικά φαινόμενα όπως κατολισθήσεις και πτώσεις βράχων, ιδιαίτερα σε περιόδους έντονων καιρικών συνθηκών.

Οδοντωτός - Αναγκαίο κλείσιμο για ελέγχους και μέτρα

Ωστόσο, παρά τα αυξημένα μέτρα επιτήρησης και πρόληψης, η ένταση των φυσικών φαινομένων και η συχνότητα των κατολισθήσεων δεν μπορούν να αποκλείσουν τον κίνδυνο πτώσης βράχων πάνω στις σιδηροτροχιές. Οι εικόνες που καταγράφονται πλέον σε αρκετά σημεία της γραμμής, με μεγάλους βράχους να έχουν πέσει ακριβώς πάνω στις ράγες από όπου διέρχονται τα τρένα, καταδεικνύουν τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Με αυτά τα δεδομένα, η απόφαση αναστολής λειτουργίας της τουριστικής διαδρομής του Οδοντωτού (Διακοπτό - Καλάβρυτα) κρίθηκε -σύμφωνα με πηγές του Οργανισμού- απολύτως αναγκαία για τον διαχειριστή της σιδηροδρομικής υποδομής, τουλάχιστον μέχρι να πραγματοποιηθεί νέα αξιολόγηση των συνθηκών στην περιοχή και να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες γεωλογικές μελέτες στον περιβάλλοντα χώρο του Χελμού.

Το action plan του φορέα προβλέπει άμεση και πλήρη αποτίμηση της έκτασης του φαινομένου και καθορισμό των κατάλληλων μέτρων, ώστε η επαναλειτουργία της ιστορικής γραμμής να γίνει με συνθήκες που εγγυώνται την ασφάλεια επιβατών και εργαζομένων.