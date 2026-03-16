Δολοφονία στην Καλαμαριά: Η συγκλονιστική φωτογραφία του θύματος να κρατά πανό για τον Άλκη

Η μοίρα μερικές φορές γράφει σενάρια που ούτε ο πιο σκοτεινός νους δεν θα μπορούσε να συλλάβει. Μια φωτογραφία από το παρελθόν, που ήρθε στο φως από έναν πρώην καθηγητή του δολοφονημένου 20χρονου Κλεομένη, προκαλεί ανατριχίλα και θλίψη.

Πριν από 4 χρόνια, οι μαθητές του 2ου Λυκείου Συκεών έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα ελπίδας μετά τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού. Στη φωτογραφία δύο παιδιά κρατούν έν πανό που γράφει: «Άλκη, να είσαι ο τελευταίος».

Ο ένας μαθητής φορά τη φανέλα του Άρη. Ο άλλος, με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, είναι ο Κλεομένης. Το παιδί που τότε ζητούσε να σταματήσει ο κύκλος του αίματος, έμελλε να είναι εκείνο που θα έχανε τη ζωή του με τον ίδιο στυγερό τρόπο λίγα χρόνια μετά στην Καλαμαριά.

Ο εκπαιδευτικός, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Metropolis 95,5 FM, περιέγραψε τη στιγμή που συνειδητοποίησε την τραγική σύμπτωση, όταν χρήστες των social media τον ενημέρωσαν για την ταυτότητα του παιδιού στη φωτογραφία.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τα χρόνια που ήταν καθηγητής του Κλεομένη: «Ήμουν καθηγητής στο 1ο Γυμνάσιο Συκεών και στο 2ο Λύκειο Συκεών. Μαθητής μας ήταν και ο Κλεομένης, τον θυμάμαι αμυδρά. Μετά πήγε στο 2ο Λύκειο. Όλα τα παιδιά τον θυμούνται ως ένα καλό παιδί, χαμογελαστό.

Πριν 4 χρόνια τα παιδιά του 2ου Λυκείου έκαναν μια πολύ συγκινητική κίνηση και βγήκαν φωτογραφία, όλα τα παιδιά, με ένα πανό που έγραφε "Άλκη να είσαι ο τελευταίος". Το ένα παιδί με τα χρώματα του ΠΑΟΚ και το άλλο με του Άρη κρατούσαν το πανό.

Θυμήθηκα τη φωτογραφία, την ανέβασα και κάποιος μου θύμισε, μου είπε, ότι το παιδί με τα ασπρόμαυρα ήταν ο Κλεομένης. Είναι συγκλονιστικό. Συγκλονίστηκα. Πολύ τραγικό, ένα παιχνίδι της μοίρας απίστευτο. Ελπίζουμε να είναι ο τελευταίος».

«Συμμετείχε στο μήνυμα. Είχε τη φανέλα του ΠΑΟΚ και έγραψαν μαζί το πανό και έβγαλαν φωτογραφία για να στείλουν μήνυμα, να σταματήσει αυτή η τρέλα, αυτά τα φονικά».

«Ο φόβος μου είναι ότι δε θα είναι τελευταίος ούτε ο Κλεομένης. Ήμασταν συντετριμμένοι. Ένιωσα ότι μπορεί να έχουμε και άλλα θύματα. Είναι κρίμα, νέα παιδιά να σκοτώνονται για αυτά τα πράγματα. Να είναι όλοι αγαπημένοι, ανεξάρτητα της ομάδας που ο καθένας πιστεύει. Ήταν πολύς κόσμος στην κηδεία. Π

ιο πολύ οι συγγενείς και οι φίλοι του, τα παιδιά από τον ΠΑΟΚ, άνθρωποι της ομάδας. Δεν μπορούμε να χωνέψουμε το γεγονός. Στεναχωριέμαι σαν δάσκαλος και πατέρας. Ντρέπομαι που χάνουμε αυτά τα παιδιά».