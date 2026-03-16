Καλαμαριά: Αναζητείται το τρίτο άτομο - Η άρση απορρήτου θα «δείξει» δρομολόγια δράστη και θύματος

Σε κρίσιμη καμπή εισέρχεται η έρευνα για τη στυγερή δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά. Την Τρίτη (17/3) στις 13:00, ο 23χρονος κατηγορούμενος θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθεί για την ανθρωποκτονία, την ώρα που οι αρχές αναζητούν τον τρίτο εμπλεμκόμενο που διακρίνεται στα βίντεο της οδού Αργοναυτών.

Διώξεις για συμμορία και «κυνήγι» του τρίτου δράστη

Κομβική θεωρείται η μαρτυρία του 19χρονου φίλου του θύματος, ο οποίος παραδόθηκε αυτοβούλως και παραμένει κρατούμενος.

Σε βάρος του ασκήθηκε συμπληρωματική δίωξη για συμμορία, κατηγορία που βαραίνει και τον ασύλληπτο συνεργό, ενώ οι αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά το βιντεοληπτικό υλικό για την ταυτοποίησή του.

Η δικαιοσύνη αντιμετωπίζει την υπόθεση υπό τις επιβαρυντικές διατάξεις του νόμου περί αθλητικής βίας.

Η οικογένεια ζητά λύτρωση και άρση απορρήτου

Ο Νίκος Αλεξανδρής, δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, αναφέρει σε γραπτή ανακοίνωσή του, ότι το «θύμα έχει όνομα, λέγεται Κλεομένης, είναι 20 χρονών και ο δράστης του έκοψε το νήμα της ζωής με άμεσο δόλο και στοχευμένα χτυπήματα στα καίρια σημεία του σώματός του.

Οι στιγμές επιβάλλουν σε όλους να σταθούμε ευλαβικά δίπλα στις τραγικές φιγούρες των γονέων και να τους υποσχεθούμε πως ο θρήνος και σπαραγμός θα έχουν ως αποτέλεσμα την λύτρωση τους» και καθιστά σαφές ότι όσοι επιχειρήσουν να σπιλώσουν τη μνήμη του θα είναι αντιμέτωποι με τον νόμο, ενώ προαναγγέλλει για νέα στοιχεία που θα προσκομίσει στην ανακρίτρια τις επόμενες ημέρες.

Ο δεύτερος δικηγόρος της οικογένειας, ο Παρασκευάς Σπυράτος, μιλάει για άρση απορρήτου από κεραίες κινητής τηλεφωνίας, ώστε να γίνουν γνωστά στις αρχές τα δρομολόγια τόσο του δράστη όσο και του θύματος και των φίλων του, πριν τη μοιραία συμπλοκή που είχε σαν αποτέλεσμα τον θάνατο του 20χρονου.

