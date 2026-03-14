Δολοφονία στην Καλαμαριά: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 23χρονο κατηγορούμενο

Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της θανάσιμης επίθεσης με μαχαίρι σε 20χρονο στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, καθώς σε βάρος του 23χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Νωρίτερα ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον της εισαγγελέως ποινικής δίωξης, προκειμένου να απολογηθεί για τις πράξεις που του αποδίδονται.

Η εισαγγελέας ποινικής δίωξης τού απήγγειλε, εκτός από την κακουργηματική δίωξη για την ανθρωποκτονία και κατηγορία για παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία (σε βαθμό πλημμελήματος), ενώ τον παρέπεμψε να απολογηθεί στην πρώτη τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πηγές της Εισαγγελίας, το επεισόδιο φαίνεται να έχει οπαδική «χροιά», καθώς δίωξη με τον Αθλητικό Νόμο ασκήθηκε και εις βάρος δύο ακόμη προσώπων που κατά το επίδικο περιστατικό βρίσκονταν μαζί με το 20χρονο θύμα και περιλαμβάνονται στην ίδια δικογραφία.

Πιο συγκεκριμένα, οι κατηγορίες για τα επιπλέον δύο άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση είναι σε βαθμό πλημμελήματος και αφορούν τις πράξεις της διακεκριμένης περίπτωσης επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της κατοχής αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη (με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου).

Από τα δύο πρόσωπα, ο ένας έχει ταυτοποιηθεί από τις Αρχές, ενώ ο άλλος παραμένει άγνωστος. Αναμένεται δε, να κληθούν από την ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση για να απολογηθούν.

Όπως έγινε γνωστό δε, αποκλείστηκε η εκδοχή το φονικό να συνδέεται με την υπόθεση των αυτοαποκαλούμενων «αυτόκλητων τιμωρών παιδόφιλων»- δικογραφία που είχε σχηματιστεί πρόσφατα από τις Αρχές και στην οποία περιλαμβανόταν το 20χρονο θύμα.

Τι έχει υποστηρίξει ο 23χρονος

Ο 23χρονος παρουσιάστηκε, το προηγούμενο 24ωρο, συνοδεία δικηγόρου, στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, θέτοντας εαυτόν στη διάθεση των διωκτικών αρχών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση.

Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από τουλάχιστον τρία - άγνωστα προς τον ίδιο - άτομα, σε μικρή απόσταση από το σπίτι του όπου κατευθυνόταν εκείνη την ώρα. Δύο ακόμη άτομα, όπως κατέθεσε, βρίσκονταν λίγο πιο μακριά από το σημείο και παρακολουθούσαν την εις βάρος του επίθεση.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι, το πρόσωπο και το σώμα του, κάποια από τα οποία με σφυρί. Υπέδειξε δε, στους αστυνομικούς τα φερόμενα τραύματα που υπέστη και αιτήθηκε για το λόγο αυτό τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία αναμένεται να διεξαχθεί σήμερα προκειμένου να συμπεριληφθεί στη δικογραφία.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστική εξέτασης του 23χρονου

Νωρίτερα, στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πρώτα ευρύματα της ιατροδικαστικής εξέτασης του 23χρονου.

Ο φερόμενος ως δράστης της αιματηρής επίθεσης φέρει κακώσεις στην περιοχή του προσώπου, θλαστικά τραύματα στην περιοχή της κεφαλής και πολλαπλές εκδορές στα κάτω άκρα και στην περιοχή των γλουτών.