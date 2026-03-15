Δολοφονία στην Καλαμαριά: Συμπληρωματική δίωξη για συμμορία στους φίλους του 20χρονου

Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου στην Καλαμαριά, καθώς ασκήθηκε συμπληρωματική δίωξη για συμμορία εις βάρος των δύο ατόμων που βρίσκονταν μαζί του την στιγμή της αιματηρής συμπλοκής.

Στα χέρια των Αρχών ο 19χρονος

Ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων, ηλικίας 19 ετών, παρουσιάστηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης. Έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τετάρτη και παραμένει κρατούμενος, ενώ το δεύτερο άτομο της παρέας αναζητείται.

Σημειώνεται ότι και οι δύο αντιμετώπιζαν ήδη διώξεις για διακεκριμένη επικίνδυνη σωματική βλάβη και οπλοκατοχή, με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου.

Την ίδια ώρα, ο 23χρονος που έχει συλληφθεί ως δράστης της δολοφονίας, κρατείται και αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη (17/3) για ανθρωποκτονία με πρόθεση.

Οι δικαστικές εξελίξεις «τρέχουν» την ίδια μέρα που τελέστηκε μέσα σε βαρύ κλίμα η κηδεία του 20χρονου, ο οποίος, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, κατέληξε από θανατηφόρες μαχαιριές στην πλάτη που του έπληξαν την καρδιά.