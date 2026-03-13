Στη σκιά της τραγωδίας: Οριστική αναβολή στο ΠΑΟΚ - Άρης μετά τη δολοφονία στην Καλαμαριά

Σε δεύτερη μοίρα περνάει ο αθλητισμός στη Θεσσαλονίκη, η οποία παραμένει συγκλονισμένη από τη στυγερή δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά.

Σύμφωνα με το σκαι, ο ΕΣΑΚΕ αποφάσισε το βράδυ της Παρασκευής (13/3) να αναβάλει το προγραμματισμένο για το Σάββατο (15/03) ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Η απόφαση πάρθηκε έπειτα από επίσημο αίτημα που κατέθεσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, τονίζοντας πως η διεξαγωγή ενός αγώνα τη δεδομένη στιγμή, και με την τοπική κοινωνία σε σοκ, είναι αδιανόητη.

Η απόφαση του ΕΣΑΚΕ

«O αγώνας ΠΑΟΚ – Άρης Betsson που ήταν προγραμματισμένος για το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 στις 18:15, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL 2025-2026, αναβάλλεται.

Η ημερομηνία διεξαγωγής του, θα γίνει γνωστή με νεότερη ανακοίνωση».

