Στη σκιά της τραγωδίας: Οριστική αναβολή στο ΠΑΟΚ - Άρης μετά τη δολοφονία στην Καλαμαριά

Σε δεύτερη μοίρα περνάει ο αθλητισμός στη Θεσσαλονίκη, η οποία παραμένει συγκλονισμένη από τη στυγερή δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά.
Σύμφωνα με το σκαι, ο ΕΣΑΚΕ αποφάσισε το βράδυ της Παρασκευής (13/3) να αναβάλει το προγραμματισμένο για το Σάββατο (15/03) ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.
Η απόφαση πάρθηκε έπειτα από επίσημο αίτημα που κατέθεσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, τονίζοντας πως η διεξαγωγή ενός αγώνα τη δεδομένη στιγμή, και με την τοπική κοινωνία σε σοκ, είναι αδιανόητη.
Η απόφαση του ΕΣΑΚΕ
«O αγώνας ΠΑΟΚ – Άρης Betsson που ήταν προγραμματισμένος για το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 στις 18:15, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL 2025-2026, αναβάλλεται.
Η ημερομηνία διεξαγωγής του, θα γίνει γνωστή με νεότερη ανακοίνωση».
