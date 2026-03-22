Σημαντικές εξελίξεις σημειώθηκαν στην υπόθεση της δολοφονίας του 51χρονου τραγουδιστή στην Καρδίτσα, καθώς οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του βασικού δράστη.

Διαβάστε ακόμη: Ποιος είναι ο τραγουδιστής που δολοφονήθηκε

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΣΚΑΪ, πρόκειται για έναν νεαρό, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία. Όπως προέκυψε από την έρευνα, επιτέθηκε στο θύμα με μαχαίρι τύπου «πεταλούδα», καταφέρνοντας το θανατηφόρο πλήγμα.

Στην ίδια υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και ένας 18χρονος, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί από τις Αρχές και αναζητείται προκειμένου να συλληφθεί.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο νεαροί φέρεται να είχαν φιλονικήσει με το θύμα για υπόθεση που σχετίζεται με ναρκωτικά, κάτι που φαίνεται να οδήγησε στην αιματηρή επίθεση.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες του εγκλήματος.

Το χρονικό

Ο 51χρονος τραγουδιστής έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι και βρέθηκε νεκρός στην είσοδο ενός συγκεκριμένου σπιτιού, την Κυριακή (22/03).

Πρόκειται για τον Γ.Τ. έναν πολύ γνωστό τραγουδιστή στην περιοχή, ο οποίος τραγουδούσε σε όλη τη Θεσσαλία και είχε κάνει συνεργασίες με κορυφαία ονόματα.

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν να συγκεντρώνουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, ώστε να εξακριβώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Νωρίτερα είχε γίνει μια προσαγωγή του ατόμου στο οποίο ανήκει το σπίτι, όπου βρέθηκε νεκρός στην είσοδό του ο τραγουδιστής.

Όπως φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, ο προσαχθείς έλειπε από το σπίτι του και ο 51χρονος έφτασε εκεί με μια γυναίκα και άλλα δύο άτομα, καθώς του είχε παραχωρήσει το σπίτι του για εκείνο το βράδυ.

Επίσης ο προσαχθείς, φέρεται να είπε ότι τα δύο άτομα που ήταν μαζί με τον τραγουδιστή, όχι η γυναίκα, μαχαίρωσαν τον 51χρονο.

Οι αστυνομικοί έχουν στην κατοχή τους βίντεο από κάμερα ασφαλείας που δείχνει δύο άτομα να τρέχουν και να απομακρύνονται από το σημείο της δολοφονίας.