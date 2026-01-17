Σε κατάσταση σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία της Μακρυνείας Αγρινίου, μετά τη δολοφονία του προέδρου της κοινότητας Λιθοβουνίου, Κώστα Α.

Ο 45χρονος δράστης, που φέρεται να ομολόγησε την πράξη του, υποστήριξε ότι πρόκειται για έγκλημα πάθους, καθώς μεταξύ του ίδιου και της συζύγου του θύματος υπήρχε ερωτική αντιζηλία. Η γυναίκα είχε διακόψει τη σχέση με τον σύζυγό της, μένοντας στην Πάτρα, και πρόσφατα επέστρεψε σε αυτόν.

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία για να παραδοθεί, λέγοντας: «Ελάτε να με πάρετε από το σπίτι, εγώ τον σκότωσα». Στην κατάθεσή του ανέφερε ότι το πρωί βρισκόταν στο καφενείο του χωριού, όταν είδε το θύμα να μπαίνει και να λέει ότι θα πήγαινε να κυνηγήσει ζαρκάδια, έχοντας μαζί του όπλο. Σύμφωνα με τον δράστη, φοβήθηκε όταν τον είδε να τον σημαδεύει και πυροβόλησε πρώτος.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης, ενώ τα δύο όπλα έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Για κατάθεση θα κληθούν μέλη και των δύο οικογενειών, καθώς και αυτόπτες μάρτυρες που βρίσκονταν στο καφενείο. Ο 50χρονος ήταν πατέρας ενός παιδιού και πρόεδρος της κοινότητας Λιθοβουνίου.

Το χρονικό

Το περιστατικό ξεκίνησε γύρω στις 9 το πρωί στο καφενείο, όταν το θύμα έπινε καφέ και φέρεται να ακολούθησε τον δράστη με το αυτοκίνητό του. Ο 45χρονος φέρεται να έβγαλε καραμπίνα και να πυροβόλησε το όχημα, με αποτέλεσμα ο 50χρονος να τραυματιστεί θανάσιμα και να πέσει στη θέση του συνοδηγού. Το αυτοκίνητο συνέχισε για περίπου 70 μέτρα και κατέληξε σε χωράφι. Μάρτυρας που βρισκόταν κοντά ειδοποίησε αρχικά τις Αρχές, νομίζοντας ότι επρόκειτο για τροχαίο.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο δράστης τηλεφώνησε στις Αρχές για να παραδοθεί.

Το κίνητρο

Η τοπική κοινωνία γνώριζε για περίπου ένα χρόνο το «ερωτικό τρίγωνο» μεταξύ θύματος, δράστη και συζύγου του κοινοτάρχη, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρχαν απειλές μεταξύ των δύο ανδρών. Οι κάτοικοι περιγράφουν δύο φίλους που διατηρούσαν στενή σχέση επί χρόνια, η οποία όμως τον τελευταίο χρόνο είχε ραγίσει και είχε μετατραπεί σε αντιπαλότητα.

Συγγενείς του θύματος δηλώνουν σοκαρισμένοι. Όπως είπε συγγενής στην AgrinioTV: «Τους γνώριζα και τους δύο. Είχαν κάποιες διαφορές, αλλά δεν μου είχε αναφέρει τίποτα σοβαρό. Όλοι στο χωριό κάνουμε παρέα… δεν ξέρω τι άλλο να πω».