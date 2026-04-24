Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Η έξοδος των συλληφθέντων από τη ΓΑΔΑ - Την ίδια ώρα η κηδεία του 27χρονου

Δύο εκ διαμέτρου αντίθετες εικόνες συνέθεσαν το μεσημέρι της Παρασκευής (24/4) το παζλ της τραγωδίας που συγκλόνισε τον Άγιο Δημήτριο.

Την ώρα που η οικογένεια και οι φίλοι του 27χρονου θύματος τον οδηγούσαν στην τελευταία του κατοικία μέσα σε κλίμα ανείπωτου πόνου, η πύλη της ΓΑΔΑ άνοιγε για να περάσουν το κατώφλι της δικαιοσύνης οι υπεύθυνοι της μοιραίας επίθεσης.

Η μεταγωγή υπό δρακόντεια μέτρα

Στις 12:00 ακριβώς, ο 20χρονος φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας, συνοδευόμενος από τρεις ακόμη συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση, εξήλθαν από το μέγαρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.

Διαβάστε ακόμα: Πώς είναι να γίνεται κάτω από το σπίτι σου το έγκλημα που βλέπεις στις ειδήσεις

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, οι τέσσερις άνδρες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα, προκειμένου να λογοδοτήσουν για τις πράξεις που οδήγησαν στον θάνατο έναν νέο άνθρωπο.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο δράστης διατήρησε σκληρή στάση, την ώρα που το κατηγορητήριο βάρος του είναι βαρύτατο.

Το «τελευταίο αντίο» στον Ασύρματο

Την ίδια ακριβώς στιγμή, οι καμπάνες στον Άγιο Δημήτριο ηχούσαν πένθιμα. Στην εξόδιο ακολουθία του 27χρονου, το «γιατί» παρέμενε στα χείλη όλων. Η τοπική κοινωνία παραμένει σοκαρισμένη από την αγριότητα του εγκλήματος που εκτυλίχθηκε την περασμένη Τετάρτη στο Πάρκο Ασυρμάτου.

Μία και μοναδική μαχαιριά στο ύψος της καρδιάς ήταν αρκετή για να κόψει το νήμα της ζωής του νεαρού, μετατρέποντας μια τυχαία συνάντηση σε πεδίο αίματος.

Το ρεπορτάζ των αρχών δείχνει ως κύρια αιτία της συμπλοκής την ερωτική αντιζηλία. Φαίνεται πως μια προσωπική διαφορά ανάμεσα στον 20χρονο και το θύμα πυροδότησε μια σειρά γεγονότων που κλιμακώθηκαν ακαριαία και ανεξέλεγκτα.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας συνεχίζουν να συλλέγουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες που βρίσκονταν στο πάρκο τη μοιραία νύχτα, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο ακριβής ρόλος των υπόλοιπων τριών συλληφθέντων και το κατά πόσο η επίθεση ήταν προσχεδιασμένη.