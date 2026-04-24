Άγιος Δημήτριος: Βρέθηκε το μαχαίρι του εγκλήματος - Υπέδειξε την κρυψώνα ο 20χρονος

Εντοπίστηκε το μαχαίρι με το οποίο ο 20χρονος σκότωσε στον 27χρονο στον Άγιο Δημήτριο.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, ο ίδιος ο συλληφθείς υπέδειξε στις Αρχές το σημείο όπου το είχε κρύψει μετά το σοκαριστικό έγκλημα.

Βρέθηκε, τελικά, στην ταράτσα του σπιτιού του.

Η λύση της υπόθεσης

Η υπόθεση, που συγκλόνισε την κοινή γνώμη το βράδυ της Τετάρτης (22/04) στο πάρκο Ασυρμάτου, αποδεικνύεται πως είχε ως υπόβαθρο μια μοιραία ερωτική αντιζηλία.

Το «νήμα» της εξιχνίασης άρχισε να ξετυλίγεται όταν η συνείδηση ενός εκ των εμπλεκομένων, λύγισε υπό το βάρος της τραγικής κατάληξης.

Το θύμα διατηρούσε στο παρελθόν σχέση με την τωρινή σύντροφο του δράστη, η οποία είχε διακοπεί προ μερικών μηνών.

Ωστόσο, ο 27χρονος φαίνεται πως δεν είχε αποδεχθεί πλήρως τον χωρισμό και αναζητούσε επικοινωνία με την κοπέλα, επιδιώκοντας μια συνάντηση για να αποσαφηνιστούν οι λόγοι του τερματισμού της σχέσης τους.

Η επιμονή αυτή έγινε αντιληπτή από τον 20χρονο, ο οποίος αποφάσισε να «λύσει» τις διαφορές τους με τον πλέον βίαιο τρόπο.

Το ραντεβού στο πάρκο Ασυρμάτου μετατράπηκε γρήγορα σε πεδίο συμπλοκής, με τον 20χρονο να καταφέρει θανατηφόρο πλήγμα με μαχαίρι στην καρδιά του 27χρονου.

Μετά το φονικό, η ομάδα των τεσσάρων (ο δράστης, ένας 18χρονος φίλος του ο οποίος επιχείρησε να διακόψει τον καυγά και δύο νεαρές κοπέλες) διέφυγαν με όχημα και κατέφυγαν σε διαμέρισμα, επιχειρώντας να επικαλύψουν τα ίχνη τους.

Ωστόσο, οι τύψεις για την τραγική κατάληξη του 27χρονου «λύγισαν» τον 18χρονο. Μέσω τρίτου προσώπου, ένιωσε την ανάγκη να εξιστορήσει τα όσα συνέβησαν, παρέχοντας τις πληροφορίες που επέτρεψαν στους αστυνομικούς της Ασφάλειας να φτάσουν άμεσα στα ίχνη των εμπλεκομένων.