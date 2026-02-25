Δολοφονία στον Ελαιώνα Θηβών: Συνελήφθη ένας άντρας και αναζητείται ο συνεργός

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, εξιχνιάσθηκαν δολοφονία σε βάρος ενός άνδρα, καθώς και επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος ενός τρίτου, πράξεις που έλαβαν χώρα χθες (24-02-2026) το βράδυ, εντός οικίας στον Ελαιώνα της Βοιωτίας.

Στο πλαίσιο της έρευνας, συνελήφθη σήμερα (25/2) το πρωί ένας άντρας και αναζητείται για να συλληφθεί ένας ακόμη, με αμφότερους να αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διάπραξη ανθρωποκτονίας, πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων.

Προηγήθηκε αυτοψία και διεξοδική εξερεύνηση του χώρου, όπου έλαβαν χώρα οι εγκληματικές ενέργειες, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, καθώς και του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών της ίδιας Υπηρεσίας.

Παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής της σορού του θανόντα, ενώ ο τραυματίας ομοεθνής του διακομίσθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής και παραμένει νοσηλευόμενος.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βοιωτίας/Παράλληλη έδρα Θηβών, ενώ διερευνώνται τα αίτια και οι συνθήκες διάπραξης των προαναφερόμενων εγκληματικών πράξεων..